Путін розпочав чистку в службі ФСБ, яка займалася аналітикою щодо України – ЗМІ

Перших винних Путін уже знайшов / Колаж "Сьогодні"

Міжнародний злочинець Володимир Путін почав шукати винних у провалі бліцкригу із захоплення більшої частину України. За даними російських журналістів, їхній лідер почав репресії проти 5-ї служби ФСБ. Саме вона напередодні війни забезпечувала президента Росії даними про політичну ситуацію в Україні, яка нібито сприятлива для вторгнення.

Про це повідомляє російська агенція "Медуза".

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Що відомо

"Після двох тижнів війни президент Росії Володимир Путін розпочав репресії проти свого улюбленого відомства — ФСБ. За даними журналістів, під удар потрапила так звана 5-та служба ФСБ. Її керівництво, за твердженням джерел, відправлено під домашній арешт. Офіційного підтвердження цих відомостей немає" , – сказано в публікації.

5-та служба (офіційна назва — Служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків) займається зв'язками ФСБ із закордонними партнерами, зокрема з американськими відомствами.

"Саме 5-а служба відповідала за надання Володимиру Путіну інформації щодо політичних подій в Україні напередодні вторгнення. І схоже, через два тижні війни до Путіна зрештіою дійшло, що його просто ввели в оману: 5-та служба, боячись роздратувати керівника, просто постачала йому те, що він сам хотів почути", – повідомляє "Медуза".

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Ситуація