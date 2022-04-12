Путін розпочав масові чистки у ФСБ – шукає зрадників

Володимир Путін розпочав "сталінські чистки" у ФСБ / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін оголосив полювання на зрадників у ФСБ після провалу "бліцкригу" в Україні

Як повідомляє британське видання Daily Mail, від роботи відсторонено близько 150 співробітників спецслужби, а главу 5-ї служби ФСБ Сергія Бєсєду заарештовано.

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"Відчайдушний російський президент полює на зрадників після того, як агенти західної розвідки отримали бойові плани його країни перед вторгненням. Він також шукає винних у тому, що його військовий натиск не призвів до швидкої перемоги. Напередодні ввечері стало відомо, що генерал-полковник Сергій Бєсєда, начальник відділу зовнішньої розвідки ФСБ, після домашнього арешту переведено до московського слідчого ізолятора суворого режиму Лефортово", – йдеться в публікації.

Офіційно щодо 68-річного генерала Бєсєди ведеться розслідування у справі про розтрату, але відомо, що Кремль звинувачує його у витоках інформації, які завдали шкоди наступу Росії, пише британське видання.

Інші співробітники ФСБ також були затримані за нібито "повідомлення Кремлю неправдивої інформації про реальну ситуацію в Україні до вторгнення", повідомляє сайт розслідувань Bellingcat.

Вони у своїх звітах переконали Путіна, що російські війська вітатимуть як визволителів, і що українські військові не чинитимуть опору.

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"За кілька годин до того, як путінські танки увійшли до України наприкінці лютого, британське міністерство оборони опублікувало карти, що показують, куди прямують бронетанкові колони. З того часу офіцери розвідки Великобританії та США продовжували передавати українцям точні дані про цілі Росії. Вони також дозволили Україні здійснити смертоносно ефективну програму вбивств генералів та старших офіцерів російської армії. Їхня смерть занурила військові частини в хаос. Тепер, коли Росії загрожує надзвичайно ганебна поразка, Путін розпочав сталінські чистки тих, кого він вважає відповідальними", – пише Daily Mail.

У Росії заарештували колишнього куратора "Л/ДНР" Суркова

Ексдепутат Державної думи Ілля Пономарьов повідомив, що в Росії заарештовано експомічника Путіна Владислава Суркова.

Пономарьов розповів, що наразі проводяться слідчі заходи у справі про розкрадання на Донбасі з 2014 року.

За його словами, Сурков досі знає реальну ситуацію в "ДНР" та "ЛНР", має там "великі зв'язки", а також "близький до російських "ветеранів Донбасу".

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Владислав Сурков, який вважався "куратором" донбаських бойовиків у Кремлі, був звільнений зі своєї посади ще 18 лютого 2020 року.