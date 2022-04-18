Путін нагородив військову бригаду, яка влаштувала різанину в Бучі

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Президент Росії Володимир Путін присвоїв 64-й бригаді, яка в березні окупувала Бучу на Київщині, почесне звання гвардійської за "зразкові дії" в ході війни в Україні. Указ опубліковано на порталі урядових документів РФ.
"За масовий героїзм та відвагу, стійкість та мужність, виявлені особовим складом бригади у бойових діях для захисту Вітчизни та державних інтересів в умовах збройних конфліктів", — йдеться в документі.
Почесне звання було присвоєне бригаді після того, як вона вийшла з Київської області, залишивши Бучу зруйнованою та розграбованою, а сотні її мешканців – убитими.
Бригада є підрозділом у складі 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу й дислокується у Хабаровському краї.
Різанина в Бучі
- Під час визволення Бучі від російських загарбників українські військові побачили десятки тіл мирних жителів, хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох жертвах були білі пов'язки, що вказувало на те, що люди були беззбройні.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали людей.
- Мер Бучі Анатолій Федорук заявив, що в місті виявили тіла 403 мирних мешканців. За його прогнозом, ця цифра зросте, оскільки багато хто зник безвісти.
- Президент України Володимир Зеленський після відвідин Бучі зазначив, що раніше у місті мешкали десятки тисяч людей, а залишилося лише 300 осіб.