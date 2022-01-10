Путін зганьбився на засіданні ОДКБ через Токаєва: відео конфузу

Путін забув про ім'я Токаєва під час засідання ОДКБ / Фото: Колаж: Сьогодні

На онлайн-засіданні лідерів країн Організації договору про колективну безпеку не обійшлося без конфузів. Окрім лідера Таджикистану, який раптово зависнув після висловлювання співчуття казахстанському народу, президент Росії Володимир Путін осоромився. Про це у Telegram-каналі пише Readovka .

Виступаючи у прямому ефірі, господар Кремля не зміг правильно назвати ім'я президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

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"Всім відомо, що президент Казахстану Кемель Жомартович Токаєв звернувся за допомогою до членів Організації договору про колективну безпеку", – заявив Путін.

Путін усвідомив свою помилку, тому скоромовкою буркнув неправильне ім'я Токаєва, сподіваючись, що на його помилку не звернуть уваги.

Кемель Токаєв – покійний батько президента Казахстану. Він був відомим письменником.

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Конфузи господаря Кремля

Путін уже не вперше забуває ім'я Токаєва. Зокрема, на прес-конференції у грудні 2021 року він назвав його просто "новим президентом" Казахстану. Хоча Токаєв очолив республіку у 2019 році .

У жовтні 2020 року Путін під час офіційного візиту до Сочі тодішнього президента Киргизстану Сооронбая Женбекова назвав його іншим ім'ям – Шаріманом.

2019 року Путін підійшов до урни, щоб вкинути свій бюлетень, але з першого разу в нього нічого не вийшло. Урна "виплюнула" бюлетень назад , А механічний голос сказав: "Бюлетень невстановленої форми".

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У 2018 році в Південно-Африканській Республіці на саміті БРІКС під час спільного фото президент РФ Володимир Путін разом з іншими лідерами країн переплутали своїм місцем біля прапорів .

У 2017 Путін публічно осоромився під час свого виступу коли не зумів прочитати власні записи в блокноті.

У 2016 році Путін осоромився з дитиною в Кремлі під час вручення ним ордена "Батьківська слава" батькам багатодітних сімей. Побачивши російського лідера дівчинка розплакалася. Незважаючи на всі спроби глави РФ, він так і не зміг заспокоїти малу.

Також у 2016-му у президента РФ трапився казус на зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей . На початку зустрічі російський президент та британський прем'єр привітали друг одного, але Тереза Мей забула потиснути Путіну руку, що передбачено протоколом. У зв'язку з цим президент РФ сам простягнув їй руку.