Путін знову себе переграв. НАТО планує зробити розміщення військ на своєму кордоні постійним

На кордоні НАТО планують розгорнути постійні війська / Колаж "Сьогодні"
НАТОнамагається розробити можливість постійної військової присутності на своєму кордоні. Все через напад Росії на Україну.
Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише Reuters.
НАТО перебуває у розпалі фундаментальної трансформації. Вона відображатиме довгострокові наслідки дій президента Росії Володимира Путіна.
Рішення про перезавантаження будуть ухвалені на саміті НАТО, що відбудеться у червні в Мадриді.
"Те, що ми зараз бачимо, це нова реальність, нова норма для європейської безпеки. Тому зараз ми попросили наше військове командування надати варіанти того, що називаємо перезавантаженням, довгостроковою адаптацією НАТО", – говорить Єнс Столтенберг.
Росія та НАТО
Раніше на східному фланзі Альянсу не було постійного розміщення значних бойових сил, йдеться на сайті НАТО.
Підписавши Основний акт НАТО – Росія, Росія зобов'язалася не погрожувати та не застосовувати силу проти держав-членів Альянсу та будь-яких інших держав.
РФ порушила це зобов'язання, здійснивши незаконну та нелегітимну анексію Криму як частини території суверенної держави. Росія також продовжує надавати підтримку бойовикам на сході України.
Раніше ми писали:
- НАТО розділилося на дві частини щодо відносин з Росією – The New York Times
- НАТО готове передати Україні зброю для захисту від нового наступу РФ – Столтенберг