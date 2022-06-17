Путін переніс виступ про ворожий Захід. Що трапилося

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Президент Росії Володимир Путін вирішив перенести свій виступ на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Було анонсовано перенесення на годину і пояснили це "потужними DDoS-атаками на системи акредитації ПМЕФ". Про це повідомив представник Кремля Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

"За цей час якраз будуть вжиті всі вичерпні заходи для усунення наслідків цих кібератак, все буде налагоджено, і, головне, буде забезпечена можливість для всіх, хто має бути присутнім на пленарці, бути там", — пояснив прес-секретар.

Через зазначений час Путін все ж таки з'явився на форумі та почав виступати.

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Раніше Пєсков заявляв, що виступ президента РФ буде "дуже важливим". Путін збирався говорити про економіку РФ і про те, як вона "житиме за умови ворожих проявів Заходу", а також про причини кризи у світі.

Раніше заявлялося, що президент Росії Володимир Путін не проводитиме у червні традиційну "пряму лінію", яка щорічно проходила у червні Ця традиція дотримувалась щороку, починаючи з 2001 року. Перенесення "прямої лінії" теж пояснили технічними причинами.