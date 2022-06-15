Путін планував напасти на Європу у 2027 році

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У разі успішного для Росії результату війни з Україною Кремль планував йти на країни Балтії. Про це заявив депутат Литовського Сейму Матас Малдейкіс телеведучому Василю Голованову в ефірі "FREEДОМ" на YouTube-каналі "Україна 24".

"Якби їм (Росії – ред.) вдався план щодо України, то через п'ять років вони прийшли б до нас. Вони б спробували подивитися оборону НАТО і те, чи реагувало б НАТО так, як вони думають. Йдеться насамперед про Сувальський коридор (гіпотетичний сухопутний "коридор" завдовжки близько 100 кілометрів, який міг би поєднати територію Білорусі з Калінінградською областю Росії — ред.). Тепер уже вони цього не зможуть зробити у найближчі 20 років", — сказав він.

Політик розповів, як ситуацію сприймають у Литві.

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"Литва вже стала нормальною західною державою, відмінність яких у тому, що вони постмодерністські. Ти живеш зовсім в іншому світі, у тебе проблеми зовсім інші, ти вирішуєш такі речі, як куди поїхати влітку і чому дорожчає нерухомість — такі питання. Ти ніколи не думаєш, що у XXI столітті прийде війна. Коли більша частина політиків про це говорила, люди казали, що це неможливо і не треба влаштовувати істерику, таке неможливо у XXI столітті. Ми запевняли, що це можливо, тому що є держава, яка живе у розумінні світу XIX століття, і це треба розуміти й до цього готуватися. Коли ми тільки здобули свою незалежність, ми щодня це робили — йшли в ЄС і в НАТО. Це було довго, ми багато чим мали пожертвувати, короткочасними благами, щоб виграти в довгу", — сказав він.

Депутат запевнив, що Литва активно підтримує Україну. Він зазначив, що Литва проходила на шляху до ЄС та НАТО те саме, що проходить Україна, але у них завжди було розуміння, що проросійська політика є згубною для країни.

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