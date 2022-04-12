Путін потрапив у стратегічне болото. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Путін недооцінив Україну, пишуть західні ЗМІ. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють стратегічні помилки Путіна, санкції проти Росії та допомогу нашій країні.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Путін недооцінив Україну та потрапив у стратегічне болото

Американська газета The Washington Post пише, що гордість та ізоляція призвели до того, що Путін неправильно оцінив Україну. Після поразки його військ під Києвом і жахливих втрат російської армії в Україні, весь світ ставить запитання, як російський лідер, начебто схиблений на безпеці і відомий тим, що виступає проти "безглуздості воєн", міг потрапити в таке стратегічне болото.

Санкції проти російської нафти та газу у вигляді мит на імпорт

Німецький журнал Der Spiegel повідомляє, що санкції проти російської нафти та газу так чи інакше необхідні для того, щоб зупинити війну. Найбільш реалістичним та правильним варіантом санкцій проти російської нафти видання вважає запровадження мит на імпорт. Це пощадить західні компанії, які залежать від російської сировини, та стимулюватиме енергоефективність. Також журналісти зазначають, що це зменшить прибуток московських енергокомпаній і дасть додатковий дохід західним урядам, щоб компенсувати втрати тих, хто постраждав від санкцій, та надати фінансову підтримку Україні.

ФК "Шахтар" евакуював українських дітей до Хорватії та збирає кошти для допомоги країні

Видання The New York Times інформує про те, що футбольному клубу "Шахтар" Ріната Ахметова вдалося евакуювати дітей до Хорватії та розпочати благодійні ігри в Європі для збору коштів в Україну. Зусилля Ахметова та його футбольного клубу відповідають зусиллям українського уряду.

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"Усі наші зусилля зосереджені на єдиному важливому – допомогти Україні перемогти у цій війні", – наводить слова Ахметова американське видання.

Україна закликає міжнародних трейдерів не купувати нафту Росії

Bloomberg пише, що Україна активно закликає міжнародних трейдерів припинити купувати російську нафту. Відповідні звернення направлені директорам Vitol, Glencore, Trafigura, котрі зберегли довгострокові контракти на російське паливо. Намагаються переконати західний бізнес зупинити співпрацю з Росією й українські енергетичні компанії ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго, які запустили спеціальний міжнародний проєкт #StopBloodyEnergy.

Росія отримує боєприпаси та військову техніку контрабандою з Іраку

The Guardian повідомляє, що Росія отримує боєприпаси та військову техніку з Іраку для воєнних дій в Україні за допомогою іранських мереж постачання контрабанди зброї. Повідомляється, що РПГ та протитанкові ракети, а також системи залпового вогню бразильського виробництва були відправлені до Росії з Іраку після поразки під Києвом у березні. За словами джерела, яке допомагало організувати транспортування, влада Ірану також подарувала Москві ракетну систему "Бавар 373" іранського виробництва, схожу на російську С-300.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що союзники з НАТО постачатимуть зброю Україні так довго, як це буде потрібно. Все через те, що країна веде війну за свободу, демократію та спільні цінності.

Також ми інформували, що зі складів Бундесверу вже вивезли все озброєння, яке ФРН могла віддати нашій країні для боротьби з окупантами, проте зупиняти військову допомогу іноземні чиновники не збираються.