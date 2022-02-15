Путін посадив Шольца за "кілометровий" стіл через відмову від російського тесту

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Канцлер ФРН Олаф Шольц після прибуття до Москви відмовився від російського ПЛР-тесту. Про це повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пишуть РІА Новини.

Він вирішив зробити тест у лікаря посольства Німеччини в Росії. Весь комплект, необхідний для проведення тесту, привезли з Німеччини. Представників органів охорони здоров'я РФ запросили бути присутніми на тестуванні.

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Сам Шольц, члени його делегації та супроводжуючі його журналісти – всього 50 осіб – ще до від'їзду з ФРН мали зробити по три ПЛР-тести.

За словами Пєскова, Шольц буде на дистанції з Путіним. Очікується, що зустріч відбудеться за тим самим довгим столом, що й переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном.

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Також він зазначив, що це не вплине на характер зустрічі, ні на змістовність.

"У всіх свої протоколи ми з повагою до цього ставимося", – сказав Дмитро Пєсков.

Макрон теж дистанціювався від Путіна

Президент Франції Еммануель Макрон не захотів здавати COVID-19, тому він сидів на протилежному кінці столу від російського лідера Володимира Путіна. Він повинен був або здати ПЛР-тест, проведений російською владою, і тоді зміг би сидіти поряд з Путіним, або у разі відмови це зробити він повинен буде дотримуватися суворішого соціального дистанціювання.

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У французького лідера були побоювання щодо безпеки, якщо його буде перевірено російськими лікарями. Натомість президент Франції здав французький ПЛР-тест перед від'їздом і тест на антиген, зроблений його власним лікарем у Росії.

7 лютого у Москві відбулися переговори президента Франції Емманюеля Макрона з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, які тривали понад 5 годин.

Президенти сиділи на відстані один за одним за довгим білим овальним столом: Макрон – з одного краю, Путін – з іншого. Довжина столу становить 4 метри. Крім того, у залі переговорів був бактерицидний опромінювач "Дезар-7", який використовують для профілактики грипу, ГРЗ, туберкульозу, дифтерії, атипової пневмонії та інших небезпечних інфекцій.

Візит Шольця до України

14 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц провів переговори із президентом Володимиром Зеленським. Під час переговорів Зеленський запевнив, що Україна надасть німецькій стороні проєкт закону щодо особливого статусу Донбасу.

Шольц на спільній пресконференції із президентом Володимиром Зеленським сказав, що зараз важливо, щоб не було війни, а питання вступу до НАТО поки що не розглядається. У відповідь на це український лідер сказав, що такі сигнали й раніше надходили.