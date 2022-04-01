Путін приймає криваві ванни з екстракту рогів оленів та їздить із десятком лікарів (відео)

Путін сподівається продовжити молодість за допомогою ванн із екстрактом рогів оленів. Фото: колаж "Сьогодні"

Президента Росії Володимира Путіна у поїздках супроводжують десять лікарів, а сам він регулярно приймає ванни з екстракту рогів оленів. Про це йдеться у розслідуванні журналістів видання "Проєкт", яке вони провели до 70-річчя Путіна.

Зазначається, що у 2016-2017 роках президента РФ у середньому супроводжували п'ять лікарів. У листопаді 2016-го до сочинського санаторію "Русь", де, ймовірно, відпочивав глава Кремля, заселилися одразу 12 медиків. До 2019 року, пише видання, Путіна супроводжували вже в середньому дев'ять лікарів.

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Журналісти також зазначають, що найчастіше із президентом їздить онколог Євген Селіванов, який також займався проблемами щитовидної залози. Його називають "лікарем, який може першим виявити проблеми із щитовидною залозою, у тому числі онкологічні".

Видання також розповідає про пристрасть Путіна до ванн з екстракту пантів (м'яких незакостенілих рогів маралів).

Що таке ванни з екстракту пантів

Навесні у алтайських маралів (великих оленів – Ред.) починають рости панти (роги – Ред.). У цей період вони ще не окостеніли і наповнені кров'ю. У народній медицині екстракт з таких рогів приписують нібито лікувальні властивості. Однак, щоб добути його, тварин піддають мукам: оленів зв'язують або затискають на спеціальному верстаті, піднімають і відрізають ще живі роги. Зоозахисники порівнюють це з тортурами – вириванням нігтів у людини.

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"Першим у російській еліті пантовими ваннами зацікавився Сергій Шойгу, тоді ще глава МНС. У середині нульових він вперше привіз президента на Алтай і переконав його в користі процедури – нібито вона покращує роботу серцево-судинної системи та омолоджує шкіру. Путін, який почав більше думати про здоров'я. в одній з поїздок занурився у ванну з варевом з оленячих рогів, що видає специфічний запах. Знайомий президента стверджує, що того попереджали – немає жодного переконливого доказу користі пантових ванн. Але Путіну сподобалося, відтоді він бував на Алтаї ще неодноразово", – пише видання.

Журналісти також з'ясували, що нове захоплення Путіна та панти, а також інші способи "продовжити молодість" стало популярним серед російських чиновників.

Один із співрозмовників журналістів, колишній співробітник адміністрації президента, розповів, що коли бував у пантових ваннах на Алтаї, зустрічав там зокрема мера Москви Сергія Собяніна та голову "Газпрому" Олексія Міллера. За його словами, щонайменше раз на рік з Алтаю до Москви на бізнес-джеті возять ємності з пантовим екстрактом.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що, згідно з даними американської розвідки, президент Росії Володимир Путін страждає мозковим розладом, яке спричинене деменцією, хворобою Паркінсона або так званою стероїдною люттю, що виникла в результаті лікування раку стероїдами.

Також ми писали про те, які "діагнози" ставили Володимиру Путіну за останні роки.