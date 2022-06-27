Путін продає нафту на Захід за допомогою Грузії — ЗМІ

Путін придумав, як продавати нафту країнам Заходу

У терміналі порту Батумі (Грузія) знаходиться танкер, завантажений російськими нафтопродуктами. За інформацією ЗМІ, день тому судно Esen Ka, яке плаває під турецьким прапором, знаходилося в Туапсе (Росія).

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

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Подробиці

Як повідомляють ЗМІ, з Туапсе приблизно з 30 тисячами тонн вакуумного газойлю, що належить підсанкційній компанії "Роснефть", танкер попрямував до Батумі.

Агентство з обслуговування судна підтверджує, що танкер перевозить вакуумний газойль, але інформацією про те, де він був виготовлений, не володіє. Джерело Mtavari Arkhi, при цьому, заявило, що тепер грузинська сторона має намір змінити походження вантажу і відправити його в Європу в якості нафтової продукції з Казахстану.

Грузинська телекомпанія Mtavari Arkhi стверджує, що курирують ситуацію навколо танкера наближені до олігарха Бідзіна Іванішвілі особи – Уча Мамацашвілі і Грігол Лілуашвілі.

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РФ заробляє рекордні суми від експорту нафти

ЄС і США поки що не вдалося скоротити прибуток РФ від експорту нафти. Водночас головними покупцями кривавого чорного золота стали Індія та Китай.

Вони скуповують російську нафту за великими знижками, але через те, що у світі спостерігається глобальне зростання цін на енергоносії, зараз агресор заробляє на експорті чорного золота ще більше, ніж на початку повномасштабної війни з Україною.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що РФ викрили на новій схемі обходу санкцій. Також ми писали, що російські танкери з нафтою відключають трекери стеження в океані.