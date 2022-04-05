Путін сам розширює НАТО. Слідом за Фінляндією про відмову від нейтралітету задумалася Швеція

Фінляндія і Швеція об'єдналися для участі в навчаннях НАТО в Норвегії / Фото: Колаж: Сьогодні

Після того, як президент Росії Володимир Путін розв'язав війну проти України, щоб не допустити розширення НАТО, Кремль може отримати нового сусіда-члена Альянсу – Фінляндію. Крім того, про членство в НАТО почала задумуватись Швеція.

Фінляндія та Швеція, які мають нейтральний статус, вперше створили об’єднану бригаду для участі в навчаннях Альянсу в арктичній частині Норвегії, відомих як "Холодна відповідь". Навчання планувалися давно, але вторгнення Росії до України 24 лютого пришвидшило події, пише Reuters.

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"Ми були б досить наївними, щоб не визнати, що існує загроза. Ситуація з безпекою в усій Європі змінилася, і ми повинні це визнати, і ми повинні адаптуватися", – прокоментував навчання шведський офіцер Стефан Нордстром.

Фінляндія має 1300 км кордону з Росією. Президент Фінляндії Саулі Нііністе 28 березня повідомив, що звернувся до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга за деталями щодо принципів і кроків для прийняття нових членів. Влада Фінляндії обговорила можливе членство з "майже всіма" 30 членами НАТО і до середини квітня винесе питання до парламенту, повідомив міністр закордонних справ Пекка Хаавісто.

Швеція – батьківщина засновника Нобелівської премії миру і країна, яка не воювала з 1814 року – вагається більше. Але нещодавнє опитування громадської думки показало, що 59% шведів хочуть приєднатися до НАТО, якщо це зробить Фінляндія.

На початку березня Столтенберг оголосив, що НАТО ділиться всією інформацією про війну в Україні зі Швецією та Фінляндією. Обидві країни регулярно відвідують саміти НАТО.

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На навчаннях у Норвегії Столтенберг заявив, що "жодні інші країни світу" не є більше близькими партнерами. Але він зазначив важливу відмінність – "абсолютні гарантії безпеки надаються лише для союзників по НАТО".

Таким чином, 16-мільйонне населення Фінляндії та Швеції не має гарантії НАТО, що напад на одного союзника є нападом на всіх.

Своєю чергою Росія неодноразово застерігала обидві країни від вступу до НАТО. 12 березня міністерство закордонних справ Росії заявило про "серйозні військово-політичні наслідки", якщо вони це зроблять.

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Єнс Столтенберг вважає, що Фінляндію та Швецію можна буде прийняти до НАТО "досить швидко", але не коментує, якою буде прискорена процедура.

У міністерстві оборони США заявляли, що будь-яке рішення прийматиметься самими країнами, але їхнє приєднання має бути погоджено всіма 30 союзниками.

"Президент Путін хоче менше НАТО на кордонах Росії. Але він отримує більше НАТО", – заявляв Столтенберг у січні, також маючи на увазі збільшення союзних військ у Південно-Східній Європі, Польщі та Балтії.

Захід не виключає нападу Росії на країни НАТО

В адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що Росія може завдати удару по території Північноатлантичного альянсу.

Байден заявив, що на позачерговому саміті НАТО було обговорено роботу щодо зміцнення колективної оборони, особливо на східному фланзі. Альянс готується до того, щоб у разі потреби захищати свою територію.