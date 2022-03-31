Путін вважає, що умови для припинення вогню в Україні "поки не дозріли" – прем'єр Італії

Маріо Драгі: "Путін відповів, що час для припинення вогню ще не настав". Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін вважає, що умови для припинення вогню в Україні "поки не дозріли". Про це заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, коментуючи свою телефонну розмову із главою Кремля на пресконференції для іноземних журналістів, повідомляє CNN.

Як розповів італійський прем'єр, він зателефонував Путіну та сказав про необхідність зустрічі з українським президентом.

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"Путін відповів, що час ще не настав", – сказав Драгі, додавши, що на думку президента РФ, переговори просуваються надто маленькими кроками.

За словами італійського прем'єра, Росія та Україна попросили Італію стати одним із гарантів безпеки України у майбутньому мирному договорі.

Нагадаємо, українська сторона на переговорах із РФ 29 березня запропонувала забезпечити їй гарантії безпеки. Згідно з пропозицією, країни-гаранти у разі агресії проти України аналогічно до вимог 5-ї статті НАТО протягом 3 днів проводитимуть консультації. Вони будуть зобов'язані допомогти – закривати небо, допомагати озброєнням, відправляти свої армії. Серед гарантів Україна бачить країни Радбезу ООН, США, Франції, Туреччини, Німеччини, Італії, Канади, Польщі та Ізраїлю.

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Як повідомляв сайт "Сьогодні", першою погодилася стати гарантом безпеки для України – Велика Британія. Про це заявила на брифінгу постійний представник Великої Британії в ООН Барбара Вудворд, коментуючи підсумки переговорів України та Росії.

Також ми інформували, що Німеччина готова стати гарантом безпеки України. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц президенту України Володимиру Зеленському.