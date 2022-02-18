Путін терміново призвав резервістів на військові збори – указ

Путін готується до серйозної гри / Колаж "Сьогодні"

Увечері 18 лютого з'явився Указ Президента Російської Федерації "Про заклик громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, на військові збори в 2022 році". Володимир Путін закликав під рушницю громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі.

Про це повідомляє "Інтерфакс" .

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Указ

"Закликати у 2022 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних Силах Російської Федерації, військах національної гвардії Російської Федерації, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки", – йдеться у тексті указу, опублікованому у п'ятницю ввечері на офіційному порталі правової інформації.

Уряду та органам виконавчої влади суб'єктів РФ доручено забезпечити виконання заходів, пов'язаних із закликом громадян РФ, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів та з проведенням цих зборів.

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