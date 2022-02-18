Путін терміново призвав резервістів на військові збори – указ

Путін готується до серйозної гри / Колаж "Сьогодні"
Увечері 18 лютого з'явився Указ Президента Російської Федерації "Про заклик громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, на військові збори в 2022 році". Володимир Путін закликав під рушницю громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі.
Про це повідомляє "Інтерфакс" .
Указ
"Закликати у 2022 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних Силах Російської Федерації, військах національної гвардії Російської Федерації, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки", – йдеться у тексті указу, опублікованому у п'ятницю ввечері на офіційному порталі правової інформації.
Уряду та органам виконавчої влади суб'єктів РФ доручено забезпечити виконання заходів, пов'язаних із закликом громадян РФ, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів та з проведенням цих зборів.
Обстановка
- Указ виник на тлі загострення ситуації на Донбасі.
- Вранці 18 лютого голови підконтрольних Кремлю сепаратистських регіонів, т. зв. "Л/ДНР" практично одночасно закликали мешканців регіону виїхати до Росії.
- Увечері бойовики заявили, що у центрі Донбасу стався вибух. Так звана народна міліція повідомила, що біля Будинку уряду вибухнув автомобіль.
- Володимир Путін заявив, щоб урегулювати ситуацію на Донбасі Київ має сісти за стіл переговорів із представниками терористичних "Л/ДНР".
- Напад на Україну розпочнеться з масштабних провокацій, які покликані виправдати вторгнення Росії до нашої країни. Покроковий план цього нападу озвучив державний секретар США Ентоні Блінкен на екстреному засіданні Ради безпеки ООН.