Путін втрачає владу – політтехнолог назвав, хто може змусити його піти на перемир'я

Михайло Шейтельман висловився про Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Політтехнолог і медіаменеджер Михайло Шейтельман заявив, що про президента РФ Володимира Путіна варто забути як про диктатора, від думки якого залежать всі без виключення рішення, оскільки чинний президент є лише одним з гравців влади в РФ. Та зупинятися він не збирається.

Про це журналіст розповів в інтерв’ю Наташі Влащенко для Youtube-каналу "Україна 24".

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"Я пропоную забути про Путіна. Якщо уважно подивитись на всі його заяви за більш як два останні місяці війни, ми отримаємо набір не пов’язаних між собою випадкових заяв. Вчора він зробив заяву про замах на Соловйова, перед тим – про те, що Україна нібито порушила умови переговорного процесу, а до того, що Росія планує брати Донбас. Це непов’язані між собою речі, вирвані з будь-якого контексту", — сказав він.

Шейтельман висловив припущення, що Путін щодня записує заяви, але що саме буде транслюватись у той чи інший момент часу – вирішує не він.

"Я при цьому не стверджую, що натомість існує якась одна людина, яка всім керує, ні. Це, скоріше, така владна "каша", де в кожного є свій шматок впливу. При цьому будь-яке рішення можливо втілити в життя, якщо з ним погоджується хоча б кілька осіб", — сказав експерт.

До впливових представників влади Росії політтехнолог відніс військових на чолі із Шойгу, поплічників Кадирова та його самого, крім того, ФСБ-шників на чолі з Патрушевим.

"Сам Путін не збирається зупинятись. Він піде на перемир’я, якщо багато захопить на півдні та сході. Але на це не піде Україна. Зеленський не має повноважень віддавати будь-які території навіть у тимчасове володіння РФ", — сказав він.

Шейтельман назвав кілька сценаріїв, за умови розгортання одного з яких можливе політичне закінчення війни.

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"Одна лінія – Дерипаска, Абрамович і Лавров. Треба звернути увагу на вчорашній виступ Лаврова, в якому він говорить водночас про атомну війну і протиріччя в одному з пунктів угод з Україною. Це нестикування, яке виникає, тому що одні слова Сергій Лавров говорить для Путіна, а інше – для своїх власників", — сказав експерт.

Політтехнолог пояснює, що у Лаврова є прізвисько "Настя-рибка", як у відомої повії, яка плавала на яхті впливового олігарха Олега Дерипаски. Лавров саме у Дерипаски отримує зарплату, про це свідчить повне розслідування Навального. На думку експерта, російські олігархи Дерипаска і Абрамович здатні співпрацювати.

"Абрамович – єдиний росіянин, який прилітав до Києва вже під час війни, він один з найвпливовіших бізнесменів Росії, який донедавна щотижня фізично зустрічався з Путіним. Дерипаска – з перших днів війни єдиний послідовно виступає проти неї. Ось ця банда Дерипаска-Абрамович-Лавров – це ті, хто ведуть реальні перемовини з Україною, реально намагаються домовитись".

Якщо це вдасться, вони прийдуть до Путіна і будуть змушувати його підписати перемир’я, вважає Шейтельман.

"Можливо, вони програють у цій грі, але це та гра, яку вони ведуть сьогодні і яка в теорії може привести до мирних домовленостей. Інший сценарій більш банальний", — сказав він.

Вірогідність реалізації першого сценарію Шейтельман назвав невисокою.

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"Можна провалитися на етапі перемовин чи на етапі підписання у Володимира Володимировича. Можна, зрештою, провалитися, коли тебе за це вб’ють чи посадять. Це все складно здійснювана історія", — сказав політтехнолог.

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