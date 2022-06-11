Путін видав кінцеву мету війни в Україні, багато країн у небезпеці – CNN

Західні ЗМІ критикують заяви Путіна про Петра I. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін вважає, що Україна має стати завойованою державою, підпорядкованою Кремлю. Крім того, російський лідер, згадуючи про Петра I, натякнув багатьом країнам Європи, що вони в небезпеці. Під загрозою можуть опинитися країни, що виникли після розпаду СРСР.

Про це пише CNN.

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Аналітик видання Натан Ходж визнав, що читання думок президента Росії Володимира Путіна рідко буває простим завданням, але іноді кремлівський лідер спрощує його.

Так було й у четвер, коли Путін зустрівся із групою молодих російських підприємців. Слова Путіна кажуть самі за себе: те, чого він прагне в Україні, – це відновлення Росії як імперської держави.

Багато хто вловив одну з найпровокаційніших реплік Путіна, в якій він порівняв себе з Петром I, царем-модернізатором Росії та засновником Санкт-Петербурга – батьківщиною Путіна.

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"Петро Великий вів Північну війну 21 рік. На перший погляд він воював зі Швецією, забираючи в неї щось... Він нічого не забирав, він повертав. Ось як це було", — сказав Путін.

Президент РФ додав, що байдуже, що європейські країни не визнали захоплення території Петром I силою.

"Коли він заснував нову столицю, жодна з європейських країн не визнала цієї території частиною Росії, всі визнали її частиною Швеції", – сказав Путін.

Посилаючись безпосередньо на власне вторгнення до України, Путін додав: "Очевидно, що на нашу долю також випало повернутися та зміцнитись".

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Володимир Путін. Фото: Reuters

Що означає ця заява Путіна

Натан Ходж пояснює, є дві категорії держави: суверенна та завойована. З імперського погляду Путіна Україна має потрапити в останню категорію.

"Путін давно стверджує, що українці не мають легітимної національної ідентичності і що їхня держава, по суті, є маріонеткою Заходу. Іншими словами, він вважає українців безпартійними та підлеглими", – сказав аналітик.

Він також додав, що згадуючи Петра I, також стає зрозуміло, що цілі Путіна обумовлені певним почуттям історичної долі.

"І путінський проєкт імперської реставрації може – теоретично – поширитися на інші території, які колись належали Російській імперії або Радянському Союзу, що має викликати тривогу у всіх країнах, що виникли після розпаду СРСР", – стверджує Ходж.

Раніше ми писали, що росіяни планували паспортизувати мешканців Київської області документами СРСР.

Також нагадаємо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що порівняння Путіна себе з Петром I та визнання у захопленні земель знову доводять, що не було жодного "конфлікту", а є лише криваве захоплення України під надуманими приводами та геноцид українського народу.