Путін заявив, що Росія готова до переговорів з Україною

Відвага України змушує Путіна погодитись на переговори. Колаж "Сьогодні"

Після злочинного вторгнення Росії в Україну, де вона зазнала величезних втрат, президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий до переговорів із Києвом. Про це він сказав під час телефонної розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном, пишуть російські. ЗМІ.

Глава Китаю сказав господареві Кремля, що виступає на підтримку врегулювання між Росією та Україною шляхом переговорів.

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Путін, зі свого боку, заявив, що Росія готова вести переговори з Україною на високому рівні.

Як ми вже писали, сьогодні президент Володимир Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією сісти за стіл переговорів, щоби швидше припинити війну в Україні.

Вторгнення Росії