"Путін злий і засмучений". Розвідка США вважає, що Росія піде на подальшу ескалацію в Україні

Володимир Путін продовжить ескалацію в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Розвідка США переконана, що президент РФ Володимир Путін може розпочати ескалацію в Україні. Його не зупинять навіть воєнні невдачі та економічні труднощі, спричинені міжнародними санкціями.

Про це пише Голос Америки.

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Директорка національної розвідки Евріл Гейнс переконана, що Путіна навряд чи зупинять такі невдачі і що він може піти на ескалацію, подвоївши свої зусилля, щоб роззброїти Україну.

Гейнс попередила, що за такої високої напруженості завжди є ймовірність "ненавмисної ескалації". Водночас розвідка США не помітила змін у ядерній політиці Росії, крім тих, що були виявлені під час колишніх міжнародних криз.

"Ми також не спостерігали змін позиції Москви в ядерній сфері… які виходять за межі того, що ми бачили насамперед у моменти підвищеної напруженості", – сказала Гейнс.

Путін продовжить наступ

Російський президент спробує роздавити українську армію. Жертви серед мирних жителів його мало хвилюють.

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"Я думаю, що Путін зараз злий і засмучений. Він, ймовірно, подвоїть ставку і намагатиметься роздавити українську армію, не звертаючи уваги на жертви серед цивільного населення", – сказав директор ЦРУ Вільям Бернс.

Він зазначив, що США активно обмінюються розвідданими з Україною.

Бернс також констатував, що він і аналітики ЦРУ не вірять в те, що Путін може захопити Київ та замінити уряд Володимира Зеленського промосковським маріонетковим керівництвом.

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