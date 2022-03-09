"Путін злий і засмучений". Розвідка США вважає, що Росія піде на подальшу ескалацію в Україні

Володимир Путін продовжить ескалацію в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні
Розвідка США переконана, що президент РФ Володимир Путін може розпочати ескалацію в Україні. Його не зупинять навіть воєнні невдачі та економічні труднощі, спричинені міжнародними санкціями.
Про це пише Голос Америки.
Директорка національної розвідки Евріл Гейнс переконана, що Путіна навряд чи зупинять такі невдачі і що він може піти на ескалацію, подвоївши свої зусилля, щоб роззброїти Україну.
Гейнс попередила, що за такої високої напруженості завжди є ймовірність "ненавмисної ескалації". Водночас розвідка США не помітила змін у ядерній політиці Росії, крім тих, що були виявлені під час колишніх міжнародних криз.
"Ми також не спостерігали змін позиції Москви в ядерній сфері… які виходять за межі того, що ми бачили насамперед у моменти підвищеної напруженості", – сказала Гейнс.
Путін продовжить наступ
Російський президент спробує роздавити українську армію. Жертви серед мирних жителів його мало хвилюють.
"Я думаю, що Путін зараз злий і засмучений. Він, ймовірно, подвоїть ставку і намагатиметься роздавити українську армію, не звертаючи уваги на жертви серед цивільного населення", – сказав директор ЦРУ Вільям Бернс.
Він зазначив, що США активно обмінюються розвідданими з Україною.
Бернс також констатував, що він і аналітики ЦРУ не вірять в те, що Путін може захопити Київ та замінити уряд Володимира Зеленського промосковським маріонетковим керівництвом.
Раніше ми писали:
- Палацовий переворот у Росії: кого боїться Путін – Чалий
- "Нам треба вистояти 7-10 днів": у МВС передбачили поворот у війні Путіна