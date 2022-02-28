Путіна не бояться: у Пентагоні відповіли на погрози президента РФ про ядерну зброю

Путін не налякає своїми заявами США/Фото: колаж: "Сьогодні"
У Пентагоні відреагували на погрози президента РФ Володимира Путіна про ядерну зброю. Російський лідер привів російські сили ядерного стримування в стан підвищеної бойової готовності.
Про це йдеться на сайті Міноборони США.
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За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються в прийнятті Путіним таких рішень.
"У нас немає підстав сумніватися в вірогідності цих повідомлень", — сказав він.
Крім того, він зазначив, що це був непотрібний крок зі сторони Путіна, тому що Росія ніколи не піддавалася загрозі з боку НАТО і точно не з боку України.
У НАТО зазначили, що готові захистити і себе, і союзників.
"Ми як і раніше впевнені у своїй здатності захистити себе, наших союзників і партнерів, у тому числі у сфері стратегічного стримування", — сказав чиновник Міноборони США.
України подала до суду на РФ
Україна офіційно подала позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимога нашої країни — притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.
Для підтримки цієї справи потрібно фіксувати:
- пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури;
- поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;
- факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;
- факти захоплення/пограбування вашого майна;
- факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;
- факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;
- використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;
- використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.