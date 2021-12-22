Поширюється дуже швидко: штам "Омікрон" виявили в 106 країнах

Варіант "Омікрон" має переваги у зростанні перед Дельта-штамом/Колаж: "Сьогодні"

У світі й надалі продовжує поширюватись штам коронавірусу "Омікрон". Нині вірус підтвердили в 106 країнах.

Про це повідомляє ВООЗ.

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Ситуація у світі

"Станом на 21 грудня 2021 року (на 14:00 за центральноєвропейським часом) Омікрон-варіант виявлений в 106 країнах", — йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені ВООЗ.

В організації зазначили, що "загальний ризик, пов'язаний з Омікрон-варіантом, залишається дуже високим".

"Омікрон" не лідирує

З 20 жовтня по 19 грудня "Омікрон" був виявлений в 1,6% випадках при секвенуванні. У світі продовжує домінувати Дельта-штам, виявлений за цей період в 96% зразків біоматеріалу.

У ВООЗ наголосили, що недавні докази вказують на те, що варіант "Омікрон" має переваги у зростанні перед Дельта-штамом швидко поширюється. Це відноситься також до країн з "високими рівнями імунітету у населення".

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Протікання хвороби

Що стосується тяжкості протікання захворювання при зараженні "Омікроном", то відомості з цього приводу поки є "обмеженими", наголошується в бюлетені.

Згідно з попередніми даними, нейтралізація Омікрон-штаму знижена у пацієнтів, які пройшли "первинні серії вакцинації", а також у тих, хто раніше був інфікований SARS-CoV-2. У Великобританії та ПАР зростає число пацієнтів, госпіталізованих у зв'язку із зараженням коронавірусом. Через це у ВООЗ припускають, що системи охорони здоров'я можуть перенавантажитись.

"Омікрон" в Україні

У Києві виявили перший випадок зараження штамом коронавірусу "Омікрон". Про це розповів сайту "Сьогодні" головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

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"Це чоловік, йому 41 рік. Хворий звернувся до однієї з приватних лікарень Києва. Його біоматеріали направили до Центру громадського здоров'я на секвенування. Там було встановлено штам вірусу "Омікрон", – розповів санлікар.

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