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Розслідування смерті українця в Польщі: підозрюваних звільнили з поліції

Оксана Тесленко
24 вересня, 21:33
Дмитро Никифоренко помер 30 липня, проте подробиці трагедії стали відомі тільки зараз

У Вроцлаві вимагали чесного розслідування смерті українця. Колаж "Сегодня".

Глава поліції Вроцлава звільнив двох офіцерів, які підозрюються у вбивстві 25-річного українця Дмитра Никифоренко. Всього у цій справі проходить п'ять польських правоохоронців.

Про це повідомляє пресслужба Нижньосилезькою поліції.

Розслідування смерті українця

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Один з офіцерів поліції був звільнений 10 вересня, другий – 24 вересня. Дисциплінарне провадження у цій справі порушено проти п'яти правоохоронців. Ще по одному з них вирішується питання про звільнення, двоє були відсторонені від служби. У поліції зазначили, що незалежно від прийнятих дисциплінарних рішень по офіцерам, прокуратура продовжує розслідувати загибель Никифоренко.

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Передісторія

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Дмитро Никифоренко помер 30 липня, проте подробиці трагедії стали відомі тільки зараз. Як дізналися журналісти, першими про шокуючі факти в Мережі заговорили колеги поліцейських, причетних до трагедії.

Журналісти Gazeta Wyborcza, які отримали доступ до відео з камер спостереження з витверезника, пишуть, що насильство до чоловіка застосували необґрунтовано.

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