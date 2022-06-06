Розбрід і хитання: хто насправді керує "другою армією світу"

Дмитро Гудков зазначив, що Володимир Путін є людиною, яку багато хто називає параноїком. / Фото: Колаж: Сьогодні

У російській армії зараз відбувається розбрід і хитання – не допомогло навіть призначення нового командувача, генерала Олександра Дворнікова у квітні цього року. Останній до того ж зовсім кудись зник.

Про це розповів російський опозиційний політик та громадський діяч Дмитро Гудков в ефірі проєкту FREEДОМ на YouTube-каналі "Україна 24".

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Ситуація в армії РФ

За словами Гудкова, в російській армії, напевно, йде боротьба між різними кланами:

"Бо мало призначити генерала Дворнікова керувати "спецоперацією" – треба ще розуміти, що є різні "течії" всередині Міноборони (РФ – ред.), не всі там були раді його приходу. І, як ми бачимо, зараз склалася якась коаліція, мабуть, проти Дворнікова – і він зник. Куди він зник – ми зараз цього не розуміємо, але, як на мене, багатьма процесами керує особисто Путін".

Опозиціонер зазначив, що президент Росії Володимир Путін є людиною, яку вже багато хто називає параноїком.

"І в цих умовах я впевнений, що він не може довіряти ані Шойгу, ані Дворнікову, ані Герасимову, ані іншим генералам. І, найімовірніше, багато рішень він ухвалює особисто. Можливо, там є якась рада, він (Путін – ред.) вислуховує різні точки зору, але остаточні рішення ухвалює сам", – розповів Гудков.

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Нагадаємо, населення Росії скорочуватиметься ще швидше – демографи очікують падіння народжуваності через війну та економічну кризу. За даними Росстату, перший квартал 2022 року ознаменувався п'ятивідсотковим падінням народжуваності порівняно з минулим роком.

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