Розгромні втрати. Генштаб озвучив кількість знищеної техніки та солдатів окупанта

Тероборона у Києві. Фото Reuters
Міноборони України озвучило дані про втрати окупанта станом на 6 ранку 28 лютого:
- Літаки 29
- Гелікоптери 29
- Танки 191
- Бойові броньовані машини 816
- Гармати 74
- ЗРК БУК 1
- Град 21
- Автомобільна техніка 291
- Цистерни 60
- БПЛА ОТР 3
- Кораблі/катери 2
- Кошти ППО 5
- Особистий склад орієнтовно 5300
У Міноборони зазначають, що дані можуть уточнюватися, оскільки збирання такої інформації складне – бої бувають дуже затяжними, а цифри можна підрахувати лише після закінчення. Плюс, якщо бій розпочався одного дня, а продовжився наступного, визначити статистику складно.
Окупанти забули танк на перегоні
Російські найманці під час відступу забули танк на перегоні "Снігурівка-Миколаїв". Наші військові знищили його.
"Щойно закінчився північний селектор керівництва "Укрзалізниці" з начальниками доріг. Звіт Одеської залізниці: роз'їзд 44 кілометри, перегін "Снігурівка-Миколаїв". Росіяни забули танк при відступі. Шляховики викликали ЗСУ, танк був знищений. Поповнить план по металу" , – йдеться у повідомленні.