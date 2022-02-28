Розгромні втрати. Генштаб озвучив кількість знищеної техніки та солдатів окупанта

Тероборона у Києві. Фото Reuters

Міноборони України озвучило дані про втрати окупанта станом на 6 ранку 28 лютого:

Літаки 29

Гелікоптери 29

Танки 191

Бойові броньовані машини 816

Гармати 74

ЗРК БУК 1

Град 21

Автомобільна техніка 291

Цистерни 60

БПЛА ОТР 3

Кораблі/катери 2

Кошти ППО 5

Особистий склад орієнтовно 5300

У Міноборони зазначають, що дані можуть уточнюватися, оскільки збирання такої інформації складне – бої бувають дуже затяжними, а цифри можна підрахувати лише після закінчення. Плюс, якщо бій розпочався одного дня, а продовжився наступного, визначити статистику складно.

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Окупанти забули танк на перегоні

Російські найманці під час відступу забули танк на перегоні "Снігурівка-Миколаїв". Наші військові знищили його.

"Щойно закінчився північний селектор керівництва "Укрзалізниці" з начальниками доріг. Звіт Одеської залізниці: роз'їзд 44 кілометри, перегін "Снігурівка-Миколаїв". Росіяни забули танк при відступі. Шляховики викликали ЗСУ, танк був знищений. Поповнить план по металу" , – йдеться у повідомленні.