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Розгромні втрати. Генштаб озвучив кількість знищеної техніки та солдатів окупанта

Світлана Москаленко
28 лютого, 08:46
Особового складу було ліквідовано щонайменше 5 000

Тероборона у Києві. Фото Reuters

Міноборони України озвучило дані про втрати окупанта станом на 6 ранку 28 лютого:

  • Літаки 29
  • Гелікоптери 29
  • Танки 191
  • Бойові броньовані машини 816
  • Гармати 74
  • ЗРК БУК 1
  • Град 21
  • Автомобільна техніка 291
  • Цистерни 60
  • БПЛА ОТР 3
  • Кораблі/катери 2
  • Кошти ППО 5
  • Особистий склад орієнтовно 5300

У Міноборони зазначають, що дані можуть уточнюватися, оскільки збирання такої інформації складне – бої бувають дуже затяжними, а цифри можна підрахувати лише після закінчення. Плюс, якщо бій розпочався одного дня, а продовжився наступного, визначити статистику складно.

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Окупанти забули танк на перегоні

Російські найманці під час відступу забули танк на перегоні "Снігурівка-Миколаїв". Наші військові знищили його.

"Щойно закінчився північний селектор керівництва "Укрзалізниці" з начальниками доріг. Звіт Одеської залізниці: роз'їзд 44 кілометри, перегін "Снігурівка-Миколаїв". Росіяни забули танк при відступі. Шляховики викликали ЗСУ, танк був знищений. Поповнить план по металу" , – йдеться у повідомленні.