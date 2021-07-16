Розбіжності є, але Україна не постраждає: що заявили Байден і Меркель щодо "Північного потоку – 2"

Канцлерка ФРН стверджує, що у ЄС є необхідні інструменти для впливу на Росію в разі припинення транзиту через нашу країну

Ангела Меркель і Джо Байден/колаж "Сьогодні"

Сполучені Штати та Німеччина по-різному оцінюють проєкт російського газопроводу "Північний потік – 2", але в тому, що Україна залишається транзитною країною, вони єдині і обіцяють діяти активно, якщо Росія не враховуватиме право нашої країни на транзит газу.

Про це заявили президент США Джо Байден і канцлерка Ангела Меркель на пресконференції за підсумками переговорів у Вашингтоні.

Україна залишається транзитною країною

"Ми говорили про Росію й Україну у зв'язку з "Північним потоком – 2". У нас різні оцінки того, що цей проєкт несе в собі. Але було і є розуміння – Україна залишається транзитною країною... І ми діятимемо активно, якщо Росія не враховуватиме право України бути країною-транзитером", – заявила Меркель.

Вона також підкреслила, що "Північний потік – 2" – це додатковий проєкт, а не заміна транзиту газу через Україну.

/ Фото: REUTERS

Байден своєю чергою зазначив, що коли він став президентом, то додаткові санкції проти "Північного потоку – 2" вже були марні, тому що він був майже добудований, але важливо запобігти використанню трубопроводу як інструменту шантажу з боку Росії.

Інструменти стримування Росії

Байден визнав, що не в усьому вони з Меркель сходяться на думці, але порівняв це з суперечками "добрих друзів".

Реклама

За його словами, вони з канцлером Німеччини попросили свої уряди вивчити практичні заходи, яких можна вжити спільно, а також те, "чи не буде енергобезпека і безпека України послаблюватися через російські дії".

Пресконференція Ангели Меркель і Джо Байдена / Фото: REUTERS

"Ми маємо безліч інструментів, які здебільшого перебувають в руках не Німеччини, а Європи, які можна використовувати (проти Росії в разі припинення транзиту. – Ред.)", – підкреслила Меркель .

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден і Меркель мають намір обговорити на переговорах у Вашингтоні питання щодо України та Росії, але будь-яких заяв з цього приводу нібито робити не збиралися.

На думку президента Володимира Зеленського, в України повинні бути гарантії поставок газу ще на 10-15 років, адже в разі запуску "Північного потоку – 2" наша країна може втрачати два мільярди доларів щорічно.