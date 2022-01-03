Розвідники Кремля у паніці. США готують серйозний удар – Bloomberg

Владислав Клюшин обладает информацией, которая может изменить многое в США / Фото: Колаж: Сьогодні
Арештований російський бізнесмен Владислав Клюшин, якого екстрадували зі Швейцарії в США, має доступ до інформації про операції ГРУ за кордоном. Про це пише видання Bloomberg.
За інформацією джерел агентства в російських та американських силових та розвідувальних структурах, Клюшин є кремлівським інсайдером і навіть півтора року тому отримав з рук президента Росії державну нагороду — орден Пошани.
У чому небезпека Клюшина в США
"Клюшин має доступ до документів, які стосуються російської кампанії зі зламання серверів Демократичної партії під час виборів у США в 2016 році. За їхніми (інсайдерів. – Ред.) словами, ці документи підтверджують, що зламання було здійснене групою хакерів із ГРУ, яка відома під назвами Fancy Bear і APT 28. Крім того, частина джерел висловила думку, що Клюшин має доступ до секретних записів інших високопоставлених операцій ГРУ за кордоном. Все це може зробити Клюшина корисним джерелом інформації для влади США, особливо якщо він проситиме суд про поблажливість", – пише видання.
Також наголошується, що Клюшин важливий через те, що підлеглим у його компанії "М13" був ексспівробітник ГРУ Іван Єрмаков. У 2018 році він був одним з обвинувачених у зламанні комп'ютерних систем Демократичної партії.
Владислав Клюшин, власник технологічної компанії "М-13", був затриманий у Швейцарії минулого року за звинуваченням в інсайдерських угодах.
Клюшина відправили до США
- 19 грудня влада Швейцарії екстрадувала до США російського підприємця Владислава Клюшина, обвинуваченого у великих фінансових махінаціях.
- Клюшин був заарештований у кантоні Вале за запитом США. Американська влада звинувачує його в торгівлі інсайдерською інформацією на десятки мільйонів доларів. Адвокат бізнесмена вважає, що звинувачення у фінансових махінаціях є лише приводом для переслідування Клюшина з інших, політичних мотивів.
- Російський підприємець тісно співпрацює з Адміністрацією президента РФ Володимира Путіна. Він володіє ТОВ "М13", що постачає послуги моніторингу ЗМІ та соцмереж для Адміністрації президента РФ, федеральних міністерств та інших державних органів.
- Також Клюшина називали колишнім власником популярного політичного Telegram-каналу "Незыгарь".