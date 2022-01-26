Рішення за Росією: Блінкен про письмову відповідь від США

Блінкен заявив, що президент США брав активну особисту участь у складанні відповіді США. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія має вирішити, як їй реагувати на відповідь Сполучених Штатів Америки щодо "гарантій безпеки".

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Раніше письмова відповідь США була передана МЗС РФ послом Джоном Салліваном.

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"Тепер Росії потрібно вирішити – як відреагувати. Ми готові у будь-якому випадку", – заявив він.

США проти публікації

За його словами, США проти публікації їхніх відповідей Росії:

"Ми не публікуємо цей документ, оскільки вважаємо, що дипломатія має найкращі шанси на успіх, якщо ми створимо умови для конфіденційних переговорів. Ми сподіваємося і очікуємо, що Росія дотримуватиметься такої самої точки зору і серйозно поставиться до нашої пропозиції", – сказав Блінкен.

Окрім цього, він заявив, що планує переговорити з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим найближчими днями – після того, як "Москва зможе ознайомитися з документом". Після цього обидві сторони обговорять подальші кроки.

"Позитивні моменти"

При цьому, за слів Блінкена, відповідь США на пропозиції РФ містить "позитивні моменти", за якими можлива спільна робота. Він зазначив, що США та РФ можуть співпрацювати щодо ударних ракетних систем, прозорості навчань, контролю над озброєннями.

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Також Блінкен сказав, що письмову відповідь США щодо гарантій безпеки передали до Конгресу, а президент США Джо Байден брав активну особисту участь у складанні цієї відповіді. При цьому в США готові продовжувати діалог з Росією щодо тих областей, у яких "ще можлива співпраця".

"США не поступляться принципом "відкритих дверей" НАТО і підтвердили це у відповіді Росії щодо гарантій безпеки", – заявив Блінкен.

Державний секретар США Ентоні Блінкен

США та Україна

Держсекретар США сказав, що найближчими днями до України буде поставлено нову партію допомоги у сфері безпеки. При цьому у Вашингтоні сподіваються, що "призначені для відправки до Європи сили не доведеться задіяти".

Також він зазначив, що США працюють із партнерами, щоб не допустити енергетичної кризи у разі ескалації навколо України.

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При цьому посольство США у Києві продовжить роботу. За словами Блінкена, рекомендації американцям покинути країну не означають, що США впевнені, що Росія почне вторгнення.

"США готові до того, що Росія обере шлях агресії", – сказав він.

Серед іншого, держсекретар сказав, що відповіді США на пропозиції Росії були скоординовані із союзниками та Україною.

Нагадаємо, офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США підвищили боєздатність військ всередині країни та за кордоном.

Зазначається, що боєздатність військ підвищилася через можливу нову атаку Російської Федерації на Україну. При цьому в Пентагоні заявили, що США готові відправити до Європи 8,5 тис. військових, проте рішення поки що не ухвалене.

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