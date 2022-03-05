Вирішили підтримати окупантів: у РФ на сміттєвози наклеїли літери Z (відео)

У Росії продовжує процвітати маразм/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії комунальники наклеїли літеру Z на сміттєвози. Так вирішили підтримати окупантів.

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У компанії, яка займається вивозом сміття, вирішили, що таким чином підтримають окупантів у їхніх діях на території України. Там впевнені, що таке рішення сподобається й іншим росіянами.

Що відбувалося в Україні минулої доби?

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