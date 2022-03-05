Вирішили підтримати окупантів: у РФ на сміттєвози наклеїли літери Z (відео)

У Росії продовжує процвітати маразм/Фото: колаж: "Сьогодні"
У Росії комунальники наклеїли літеру Z на сміттєвози. Так вирішили підтримати окупантів.
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У компанії, яка займається вивозом сміття, вирішили, що таким чином підтримають окупантів у їхніх діях на території України. Там впевнені, що таке рішення сподобається й іншим росіянами.
Що відбувалося в Україні минулої доби?
- За останню добу окупанти здійснили наступ на кілька міст України. Найскладніша ситуація у східних та південних областях країни.
- У Житомирі бойовики армії країни-агресорки з повітря обстріляли навчальний заклад в центрі міста. Колону з ворожими мітками українські захисники розбили під Миколаєвом.
- Продовжують тримати оборону прикордонні регіони Чернігів і Харків.
- Українським рятувальникам вдалося загасити пожежу на Запорізькій АЕС після того, як противник відкрив вогонь по атомному реактору. Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕС від обстрілів.
- Уряд країни звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста за допомогою в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати цивільне населення.