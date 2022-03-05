Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Світові новини Росія

Вирішили підтримати окупантів: у РФ на сміттєвози наклеїли літери Z (відео)

Володимир Козир
5 березня, 00:53
Комунальники впевнені, що їхнє рішення підтримають й інші росіяни

У Росії продовжує процвітати маразм/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії комунальники наклеїли літеру Z на сміттєвози. Так вирішили підтримати окупантів.

Відповідне відео з'явилося в Telegram.

Реклама

Деталі

У компанії, яка займається вивозом сміття, вирішили, що таким чином підтримають окупантів у їхніх діях на території України. Там впевнені, що таке рішення сподобається й іншим росіянами.

Що відбувалося в Україні минулої доби?

Читайте також