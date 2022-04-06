Різанина в Бучі. Папа Римський розгорнув прапор України на згадку про жертв вбивць з РФ

Папа Римський помолився за припинення війни з Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

Папа Римський Франциск засудив воєнні злочини армії Росії в Бучі і закликав молитися за невинно вбитих і за припинення війни в Україні.

Відповідну заяву він зробив 6 квітня на загальній аудієнції у Ватикані, повідомляє Vatican News.

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"Свіжі новини про війну в Україні, замість того, щоби приносити полегшення та надію, засвідчують натомість нові звірства, як от різанина в Бучі. Дедалі жахливіші акти жорстокості, скоєні також і проти цивільного населення, безборонних жінок і дітей. Це жертви, невинна кров яких взиває до неба та благає: "Нехай буде покладено край цій війні! Змусьте зброю замовкнути! Нехай більше не сіється смерть і руйнування!" Помолімося разом за це", – заявив понтифік.

Папа Римський розповів, що напередодні йому з Бучі привезли український прапор. Він встав і розгорнув прапор, а тоді сказав:

"Цей прапор прибув з війни, саме з цього багатостраждального міста Бучі. І тут є також кілька українських дітей, які тепер разом з нами. Привітаймо їх та молімося разом за них".

Під оплески паломників на сцену до Папи Римського вийшла група українських дітей, а понтифік поцілував прапор і заявив:

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"Ці діти мусіли втікати і прибути до чужої землі: це однин із плодів війни. Не забуваймо про них, не забуваймо про український народ".

Бучанська різанина