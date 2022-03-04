РФ виключили з Ради держав Балтійського моря, Білорусь — відсторонили

Через Путіна РФ тепер ніде не потрібна, а Лукашенко веде Білорусь по слідам російського президента/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російську Федерацію виключили з Ради держав Балтійського моря. Білорусь — відсторонили.

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії, яка з липня 2021 року головує у Раді.

Реклама

Росія

"Дуже прикро, що Росія створила ситуацію, коли ми, інші 11 членів, більше не вважаємо можливими підтримувати співпрацю з Росією в межах CBSS. Росія є одним зі співзасновників Ради й досі відігравала активну роль", — зазначила голова МЗС Норвегії Аннікен Хуйтфельдт.

Призупинення участі Російської Федерації залишатиметься чинним доти, "допоки не вдасться відновити співпрацю на основі поваги до фундаментальних принципів міжнародного права".

Білорусь

Білорусь, яка має статус спостерігача у CBSS, відсторонили від участі в діяльності організації. Це пов'язано з тим, що країна допомагає Росії вести агресію проти України.

Які країни входять до CBSS?

До CBSS входять Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Швеція та ЄС. Україна має статус спостерігача.

Реклама

Санкції від США

Сполучені Штати Америки вводять обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб.