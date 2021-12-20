РФ не диктуватиме НАТО своїх умов – жорстка реакція Німеччини

Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт. Колаж "Сьогодні"
Росія не може диктувати НАТО умови про нерозширення військового блоку, але при цьому Альянс готовий до врегулювання напруженості дипломатичним шляхом. Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт, передає Радіо Свобода.
У Берліні вважають неадекватними вимоги Москви.
"Нам потрібно вирішити нинішню напруженість на дипломатичному рівні, але також і за допомогою надійного стримування… Ми обговорюватимемо пропозиції Росії... Але не може бути так, щоб Росія диктувала партнерам НАТО їхню позицію, і це те, що ми дуже ясно продемонструємо на переговорах", – сказала Ламбрехт.
Вимоги РФ щодо НАТО
- У грудні Росія опублікувала проєкт договору зі США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
- У США ще не дали відповіді росіянам. У Білому домі заявили, що не підуть на компроміс із ключовими принципами, на яких будується європейська безпека, включаючи те, що всі країни мають право вирішувати своє майбутнє та зовнішню політику.
- Міністр оборони Естонії Каале Лаанет заявив, що вимоги Росії до НАТО абсолютно неприйнятні! Виконання будь-якого з перерахованих Російською Федерацією заходів стало б катастрофічним для європейської безпеки. Він наголосив, що зараз ескалація походить не від країн НАТО, а з боку Росії, яка продовжує стягувати свою армію до українських кордонів.
- Зазначимо, що з такою самою позицією виступили Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія, Латвія, Литва та Ісландія.
- Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що Альянс ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України.