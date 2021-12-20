РФ не диктуватиме НАТО своїх умов – жорстка реакція Німеччини

Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт. Колаж "Сьогодні"

Росія не може диктувати НАТО умови про нерозширення військового блоку, але при цьому Альянс готовий до врегулювання напруженості дипломатичним шляхом. Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт, передає Радіо Свобода.

У Берліні вважають неадекватними вимоги Москви.

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"Нам потрібно вирішити нинішню напруженість на дипломатичному рівні, але також і за допомогою надійного стримування… Ми обговорюватимемо пропозиції Росії... Але не може бути так, щоб Росія диктувала партнерам НАТО їхню позицію, і це те, що ми дуже ясно продемонструємо на переговорах", – сказала Ламбрехт.

Вимоги РФ щодо НАТО