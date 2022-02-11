РФ перекинула до Криму та Білорусі нові сили – супутник засік техніку (фото)

Росія передислокувала війська біля кордонів з Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія продовжує нарощувати військову присутність у Білорусі, Криму та на заході Росії. Про це свідчать нові супутникові знімки компанії космічних технологій, повідомив кореспондент Buzzfeed Крістофер Міллер у Twitter.

Він зазначив, що 10 лютого в Криму на аеродромі Октябрське зафіксовано нову дислокацію військ та техніки, туди було переправлено понад 550 військових наметів та сотні одиниць техніки.

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Крім того, перекидання військ було до Новоозерного на березі озера Донузлав. Там були помічені артилерійські дислокації та навчальна діяльність. Крім того, нова дислокація військ спостерігалася поблизу міста Славне.

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У Білорусі на аеродромі Зябрівка Maxar зафіксували війська, польовий шпиталь, техніку – гелікоптери, армійські намети.

Крім того, менш ніж за 45 кілометрів від кордону з Україною, в районі міста Речиця, розташувалися війська та бойова група.

Також повідомляється, що нещодавно прибув великий військовий контингент на Курський полігон в РФ, який знаходиться приблизно за 110 км на схід від кордону з Україною.

Військові навчання РФ

29 січня Росія завила, що війська та авіація Західного військового округу завершили планову перевірку боєготовності та повертаються до місць базування.

31 січня російське військове командування відзвітувало про завершення військових навчань флоту у Чорному морі. Підрозділи бойових кораблів Чорноморського флоту (ЧФ) повернулися до пунктів постійної дислокації Кримської та Новоросійської військово-морських баз флоту.

9 січня Росія провела нові навчання в окупованому Криму. Російські військові відпрацювали навички знищення ворожих безпілотників.

У грудні 2021 року військовий флот Росії перекрив судноплавство на 70% акваторії Азовського моря. Там РФ проводила стрільби поблизу Маріуполя, Бердянська та Генічеська.

У вересні 2021 року в акваторії Чорного моря російські військові проводили масштабні навчання. Тоді близько 20 кораблів та суден забезпечення РФ провели ракетні та артилерійські стрільби.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що спільна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч. За його словами, Росія постійно поповнює війська та збільшує свою присутність у прикордонному регіоні.

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