РФ витратила на війну проти України річний пенсійний бюджет

Падіння річного ВВП Росії досягне 9%. Колаж "Сьогодні"

Економіка РФ за два тижні війни проти України та під впливом міжнародних санкцій отримала сильний удар – з річного ВВП країни пішло 30 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Деталі

В аналітичному матеріалі видання зазначається, що така сума є достатньою для фінансового забезпечення всіх пенсіонерів у РФ протягом року. Такі дані ґрунтуються на поточному курсі валют.

Раніше у прогнозі Bloomberg Economics говорилося, що падіння річного ВВП Росії досягне 9% протягом 2022 року.

Росія близька до дефолту

Аналітики американського фінансового конгломерату Morgan Stanley&Co вважають, що російська економіка буквально зависла на межі дефолту . Шанси на те, що агресор зможе виплатити свій зовнішній борг, низькі та постійно зменшуються.

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На думку фахівців, дефолт може настати вже 15 квітня .

Раніше "Сегодня" розповідали, яким може бути механізм виплати компенсації українцям, чиє майно постраждало через бомбардування російської армії.