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РФ продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною — британська розвідка

Володимир Козир
17 лютого, 02:45
Російська Федерація не поспішає відводити війська

Ніяких свідчень про те, що РФ відводить свої сили, немає/Фото: колаж: "Сьогодні"

Глава військової розвідки Великої Британії генерал Джим Хокенхалл заявив, що РФ продовжує нарощувати військова присутність на кордоні з Україною. Він зазначив, що Росія має на місці достатньо військової сили.

Про це пише Daily Mail.

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Деталі

За словами Джима Хокенхалла, Британія не бачить свідчень, що Російська Федерація відводить свої війська від українського кордону.

"Всупереч своїм твердженням, Росія продовжує нарощувати свої військові можливості на кордоні з Україною. У тому числі в це входять позиції для додаткових броньованих машин, вертольоти та польові госпіталі, які прямують у бік українського кордону", — сказав голова військової розвідки.

Розвідка США

Супутники американської розвідки зафіксували, як на території Білорусі за кілька кілометрів від кордону України з'явився понтонний міст, яким може піти військова техніка. Переправу через річку Прип'ять звели протягом двох останніх днів.

"Росія будує мости, польові шпиталі, різноманітну допоміжну інфраструктуру. Ось чому ми насправді не сприймаємо всерйоз їхні заяви про деескалацію", — повідомляє американський телеканал CNN.

Три поінформовані джерела повідомили CNN, що спецслужби західних країн уважно стежать за будівництвом допоміжної інфраструктури поблизу кордонів України.

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Ситуація

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