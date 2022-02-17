РФ продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною — британська розвідка

Ніяких свідчень про те, що РФ відводить свої сили, немає/Фото: колаж: "Сьогодні"

Глава військової розвідки Великої Британії генерал Джим Хокенхалл заявив, що РФ продовжує нарощувати військова присутність на кордоні з Україною. Він зазначив, що Росія має на місці достатньо військової сили.

Про це пише Daily Mail.

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Деталі

За словами Джима Хокенхалла, Британія не бачить свідчень, що Російська Федерація відводить свої війська від українського кордону.

"Всупереч своїм твердженням, Росія продовжує нарощувати свої військові можливості на кордоні з Україною. У тому числі в це входять позиції для додаткових броньованих машин, вертольоти та польові госпіталі, які прямують у бік українського кордону", — сказав голова військової розвідки.

Розвідка США

Супутники американської розвідки зафіксували, як на території Білорусі за кілька кілометрів від кордону України з'явився понтонний міст, яким може піти військова техніка. Переправу через річку Прип'ять звели протягом двох останніх днів.

"Росія будує мости, польові шпиталі, різноманітну допоміжну інфраструктуру. Ось чому ми насправді не сприймаємо всерйоз їхні заяви про деескалацію", — повідомляє американський телеканал CNN.

Три поінформовані джерела повідомили CNN, що спецслужби західних країн уважно стежать за будівництвом допоміжної інфраструктури поблизу кордонів України.

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Ситуація

На тлі військової загрози, що зберігається, з боку Росії всій Східній Європі уряд Великобританії ухвалив рішення про збільшення своїх військ в Естонії та про перекидання туди додаткової військової техніки.

та про перекидання туди додаткової військової техніки. 16 лютого прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що вони не мають даних, що підтверджують заяви з Москви про відведення військ від кордонів України.

заявила, що вони не мають даних, що підтверджують заяви з Москви про відведення військ від кордонів України. Днем раніше розвідка НАТО не могла підтвердити факт відведення російських військ від кордонів України, про що заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков уранці 15 лютого.

від кордонів України, про що заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков уранці 15 лютого. Служба зовнішньої розвідки Естонії дійшла висновку, що Росія готова розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого.

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