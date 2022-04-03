РФ влаштувала різню в Бучі, директор ЦРУ ще в січні попередив Зеленського про плани Путіна. Що пишуть західні ЗМІ про війну

ЗМІ опублікували кадри військових злочинів Росії на околицях Києва / Фото: Колаж: Сьогодні

Світові ЗМІ продовжують висвітлювати війну в Україні та оприлюднюють усі злочинні дії російських окупаційних військ.

Різня в Бучі

The Washington Post опублікувало кадри військових злочинів Росії на околицях Києва. Як зазначається, журналісти увійшли до Бучі, де побачили численні трупи, розкидані на вулицях. Відео, опубліковане в соціальних мережах і перевірене The Washington Post, показало щонайменше дев'ять загиблих, включаючи одну дитину. Загалом кількість вбитих російськими військовими цивільних у цих населених пунктах вимірюється сотнями.

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Крім цього, світові ЗМІ написали про знущання окупантів над мирним населенням у Бучі, зокрема назвавши ці страшні події "Бучанською різаниною":

Журналісти написали про запах вибухівки, який все ще витав у повітрі. Скриншот із сайту Reuters.

В Європі шоковані звірствами окупантів. Скриншот із сайту Financial Times.

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Великобританія співпрацює з іншими країнами для збору доказів військових злочинів в Україні. Скриншот із сайту timesofisrael.com.

Українські війська поховали сотні людей у братській могилі. Скриншот із сайту aljazeera.com.

Таємний візит до Києва

Також The Wall Street Journal зазначило, що в середині січня директор ЦРУ Вільям Бернс здійснив таємний візит до Києва і надав важливу інформацію, "яка суттєво допомогла Україні у перші дні війни".

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Вільям Бернс попередив, що російські війська планують захопити аеропорт "Антонов" у Гостомелі та використати його для повітряного перекидання військ для наступу, щоб "захопити Київ і обезголовити уряд".

Ситуація з зерном

За інформацією Reuters, Україна намагається збільшити експорт зерна через європейські порти, зокрема через румунську Констанцу, однак трейдери страждають від інфраструктурних обмежень. Так, вартість доставки до європейського порту зросла майже в 4 рази.

Також Україна відновлює експорт електроенергії в Європу для притоку валютної виручки. Експорт наразі почав ДТЕК, очікують поставки державних Укргідроенерго та Енергоатому.

Озброєння для України

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, як пише The Times, хоче збільшити поставки озброєння для захисту України. Так, планується поставити, зокрема, ракети з датчиками, які можуть бути націлені на кораблі, дислоковані біля берегів України.

Крім цього, розглядається можливість забезпечення України безпілотниками одноразової дії Switchblades.

Ядерна зброя в Польщі?

Польща відкрита для розміщення на своїй території ядерної зброї США, якщо Вашингтон виступить з відповідною пропозицією. Про це заявив віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський, якого цитує DW.

"Якби американці попросили нас зберігати ядерну зброю США в Польщі, ми були б відкриті для цього. Це значно зміцнило б стримування Москви", – заявив польський політик.

Втрати окупантів

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно сстановлять: