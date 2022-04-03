РФ влаштувала різню в Бучі, директор ЦРУ ще в січні попередив Зеленського про плани Путіна. Що пишуть західні ЗМІ про війну

ЗМІ опублікували кадри військових злочинів Росії на околицях Києва / Фото: Колаж: Сьогодні
Світові ЗМІ продовжують висвітлювати війну в Україні та оприлюднюють усі злочинні дії російських окупаційних військ.
Різня в Бучі
The Washington Post опублікувало кадри військових злочинів Росії на околицях Києва. Як зазначається, журналісти увійшли до Бучі, де побачили численні трупи, розкидані на вулицях. Відео, опубліковане в соціальних мережах і перевірене The Washington Post, показало щонайменше дев'ять загиблих, включаючи одну дитину. Загалом кількість вбитих російськими військовими цивільних у цих населених пунктах вимірюється сотнями.
Крім цього, світові ЗМІ написали про знущання окупантів над мирним населенням у Бучі, зокрема назвавши ці страшні події "Бучанською різаниною":
Таємний візит до Києва
Також The Wall Street Journal зазначило, що в середині січня директор ЦРУ Вільям Бернс здійснив таємний візит до Києва і надав важливу інформацію, "яка суттєво допомогла Україні у перші дні війни".
Вільям Бернс попередив, що російські війська планують захопити аеропорт "Антонов" у Гостомелі та використати його для повітряного перекидання військ для наступу, щоб "захопити Київ і обезголовити уряд".
Ситуація з зерном
За інформацією Reuters, Україна намагається збільшити експорт зерна через європейські порти, зокрема через румунську Констанцу, однак трейдери страждають від інфраструктурних обмежень. Так, вартість доставки до європейського порту зросла майже в 4 рази.
Також Україна відновлює експорт електроенергії в Європу для притоку валютної виручки. Експорт наразі почав ДТЕК, очікують поставки державних Укргідроенерго та Енергоатому.
Озброєння для України
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, як пише The Times, хоче збільшити поставки озброєння для захисту України. Так, планується поставити, зокрема, ракети з датчиками, які можуть бути націлені на кораблі, дислоковані біля берегів України.
Крім цього, розглядається можливість забезпечення України безпілотниками одноразової дії Switchblades.
Ядерна зброя в Польщі?
Польща відкрита для розміщення на своїй території ядерної зброї США, якщо Вашингтон виступить з відповідною пропозицією. Про це заявив віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський, якого цитує DW.
"Якби американці попросили нас зберігати ядерну зброю США в Польщі, ми були б відкриті для цього. Це значно зміцнило б стримування Москви", – заявив польський політик.
Втрати окупантів
Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно сстановлять:
- особового складу ‒ близько 18 000;
- танків ‒ 644;
- бойових броньованих машин ‒ 1830;
- артилерійських систем – 325;
- РСЗВ – 105;
- засоби ППО – 54;
- літаків – 143;
- гелікоптерів – 134;
- автомобільної техніки – 1249;
- кораблі/катери – 7;
- цистерн з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89;
- спеціальна техніка – 24;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.