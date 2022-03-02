РФ змусила Киргизстан та Таджикистан дати зброю на війну з Україною

Путіну знадобилася допомога Таджикистану та Киргизстану. Колаж "Сьогодні"

Таджикистан і Киргизстан "здалися" під тиском Росії і на конфіденційному рівні висловили готовність надати військову допомогу агресору. Військова техніка, боєприпаси і навіть частково російський контингент із цих центральноазіатських республік вивозиться до РФ для застосування його у війні. Про це в Facebook повідомив ексглава Комітету національної безпеки Казахстану Альнур Мусаєв.

За його словами, з боку Росії також чиниться безпрецедентний тиск на Казахстан з вимогою стати на її бік у війні проти України.

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"За останніми заявами Токаєва та нашого МЗС, помітно, що влада Казахстану також готова в режимі секретності надати допомогу Росії. Утриматися на заявленому нейтралітеті щодо російсько-української війни, мабуть, не вийде. Ідуть прямі переговори між Міноборони Казахстану та представниками ЗС РФ про відправку нашої військової техніки та обмеженого контингенту в Україну. Все це поки що на рівні розмов, але ситуація для Казахстану стає тривожною", – написав Мусаєв,

Колишній чиновник також зазначив, що обстановка ускладнена тим, що значна частина казахів схильна до масованої російської пропаганди: "Не сприймає реальність загрози Казахстану з боку Росії у разі її перемоги над Україною".

Росія шукає допомогу на стороні

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Росія готується влаштувати провокацію: ракетний обстріл з території України по Білорусі, щоб втягнути військо Лукашенка у війну проти нашої країни.

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Тим часом президент Володимир Зеленський відкликав послів із Грузії та Киргизстану. Киргизів він звинуватив у виправданні агресії проти України.