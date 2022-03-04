Роскомнагляд позбавив громадян Росії Твіттера та Фейсбука

4 березня росіяни попрощалися зі світовими соціальними мережами – Facebook та Twitter. Оскільки там з'явилося дуже багато свідчень злочинів проти людяності армії Росії Роскомнагляд ухвалив рішення повністю заблокувати їх на території Російської Федерації.

Про це повідомляється на сайті Роскомнагляду, заблокованого на території України.

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Що відомо

У відповідній заяві "карального відомства" сказано, що з 2020 року на Facebook зафіксовано 26 випадків дискримінації російських ЗМІ та інформаційних ресурсів із боку соціальної мережі.

Раніше Facebook заблокував акаунти пропагандистських телеканалу "Зірка", інформаційного агентства "РІА Новини", Sputnik, Russia Today, інформаційних ресурсів "Лента.ру" та "Газета.ру". Мовляв, у згадані обмеження заборонені Федеральним законом "Про заходи на осіб, причетних до порушень основних права і свободи людини, права і свободи громадян Російської Федерації".

Прощай Twitter

У РФ обмежено доступом до ресурсу twitter.com виходячи з вимоги Генпрокуратури від 24 лютого.

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У відомстві нагадали, що з 10 березня 2021 року Роскомнагляд уповільнював роботу Twitter на мобільних і стаціонарних пристроях на території РФ за невидалення інформації, поширення якої в Російській Федерації заборонено. 17 травня 2021 року після видалення службами модерації Twitter понад 91% забороненої інформації було знято обмеження доступу у фіксованих мережах із збереженням уповільнення трафіку Twitter на мобільних пристроях.

Реакція

Не всім росіянам сподобалося відключення від світової соціальної мережі. Наприклад, олігарх Олег Дерипаска. Він написав у Телеграмі: "Прості люди й так не знають, де правда, а де брехня. Тож давайте їм ще мішок на голову надягнемо" .

Тотальне блокування