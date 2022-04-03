Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Світові новини Інші країни

Росії доведеться відповідати за злочини: Макрон і Шольц про трагедію у Бучі

Софія Ковнір
3 квітня, 23:55
Лідери Франції та Німеччини вважають, що міжнародні організації мають отримати доступ до цих територій, щоб документувати злочини

Еммануель Макрон і Олаф Шольц висловилися про те, що відбувається в Бучі. Фото: колаж "Сьогодні"

3 квітня лідери Франції та Німеччини висловилися щодо звірячих вбивств російськими окупантами мешканців Бучі та інших окупованих населених пунктів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Реклама

Деталі

"Фото, які надходять з Бучі, звільненого міста під Києвом, нестерпні. На вулицях сотні боягузливо вбитих мирних жителів", – написав президент Франції Еммануель Макрон.

"Страшні та жахливі кадри доходять до нас з України. У Бучі розстрілювали мирних жителів, зокрема жінок, дітей та літніх людей", – написав федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Шольц зазначив, що йдеться про наслідки дій російської армії, оскільки Буча ще кілька днів тому "контролювалася військовими РФ". Він наголосив, що міжнародні організації мають отримати доступ до цих територій, щоб документувати злочини.

Федеральний канцлер Німеччини додав, що необхідно негайно розслідувати злочини російських військових та притягувати винних до відповідальності.

Макрон висловив співчуття жертвам та солідарність з українцями.

Реклама

"Російській владі доведеться відповідати за ці злочини", – зазначив Макрон.

Звірства російських окупантів під Києвом

Раніше ми писали: