Росії доведеться відповідати за злочини: Макрон і Шольц про трагедію у Бучі

Еммануель Макрон і Олаф Шольц висловилися про те, що відбувається в Бучі. Фото: колаж "Сьогодні"

3 квітня лідери Франції та Німеччини висловилися щодо звірячих вбивств російськими окупантами мешканців Бучі та інших окупованих населених пунктів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Реклама

Деталі

"Фото, які надходять з Бучі, звільненого міста під Києвом, нестерпні. На вулицях сотні боягузливо вбитих мирних жителів", – написав президент Франції Еммануель Макрон.

"Страшні та жахливі кадри доходять до нас з України. У Бучі розстрілювали мирних жителів, зокрема жінок, дітей та літніх людей", – написав федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Шольц зазначив, що йдеться про наслідки дій російської армії, оскільки Буча ще кілька днів тому "контролювалася військовими РФ". Він наголосив, що міжнародні організації мають отримати доступ до цих територій, щоб документувати злочини.

Федеральний канцлер Німеччини додав, що необхідно негайно розслідувати злочини російських військових та притягувати винних до відповідальності.

Макрон висловив співчуття жертвам та солідарність з українцями.

Реклама

"Російській владі доведеться відповідати за ці злочини", – зазначив Макрон.

Звірства російських окупантів під Києвом

Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.

У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Російські окупанти у Бучі у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.

Раніше ми писали: