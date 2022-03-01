Росія має припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів в Україні — наказ ЄСПЛ

ЄСПЛ наказав РФ припинити бомбардування / Колаж "Сегодня"

Російська Федерація зобов'язана припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів в Україні. Такі умови перед агресором поставили у Європейському суді з прав людини. Про це повідомляє видання "Українська правда".

У ЗМІ повідомляють, що в ЄСПЛ вже ухвалили відповідне рішення, яке є у їхньому розпорядженні.

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"Суд бере до уваги поточні військові дії, що розпочалися 24 лютого 2022 року в різних частинах України, і вважає, що вони створюють реальну та постійну загрозу серйозним порушенням конвенційних прав цивільного населення, зокрема, відповідно до статей 2, 3 та 8 Конвенції. ", – йдеться у документі.

Наказ РФ у Суді адресують, посилаючись на статтю 39 Регламенту:

"Суд виносить в інтересах сторін і належного ведення розгляду наказати уряду Росії утримуватися від військових нападів на цивільне населення та цивільні об'єкти, у тому числі житлові приміщення, автомобілі екстрених служб та інші цивільні об'єкти, що особливо охороняються, такі як школи та лікарні, а також негайно забезпечити безпеку медичних установ, особового складу та аварійно-рятувальних служб у межах атакованої або обложеної російськими військами території", – заявили в ЄСПЛ.

Нагадаємо, 28 лютого Україна звернулася до ЄСПЛ через напади Росії на мирне населення та об'єкти інфраструктури.