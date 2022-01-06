Росія готова відправити війська в Казахстан

Спецборт відправлять з бойового аеродрому/Фото: NUZ.KZ, колаж: "Сьогодні"

Росія готується відправити військових в Казахстан. Війська привели у повну бойову готовність.

Про це повідомляє Telegram-канал "Baza".

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За інформацією Telegram-каналу, російський авіаполк під Оренбургом привели в бойову готовність. З військового аеродрому збираються відправити спецборт. Крім того, в республіку можуть також перекинути 11-у окрему гвардійську інженерну бригаду, яка дислокується в місті Каменськ-Шахтинський.

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