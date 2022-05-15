Росія не виключає капітуляції у війні з Україною – американський генерал

Бен Ходжес вважає, що у Кремлі визнають можливість капітуляції реальною / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія допускає можливість капітуляції у війні з Україною.

Таку думку висловив на своїй сторінці у Twitter американський генерал, колишній командувач збройних сил США в Європі Бен Ходжес.

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Ходжес прокоментував заяву посла Росії в США Анатолія Антонова про те, що Росія не має наміру капітулювати.

"Це означає, що вони насправді визнають таку можливість реальною", – написав генерал.

Раніше російський дипломат Анатолій Антонов заявив, що Кремль не має наміру капітулювати в Україні.

"Ми твердо і ясно кажемо і однозначно в цьому впевнені, принаймні російські дипломати, які тут працюють: такої капітуляції не буде, ніколи не буде", – підкреслив Антонов.

Посол також висловив упевненість, що поставлені президентом РФ Володимиром Путіним завдання війни в Україні "будуть повністю виконані".

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Зеленський висловився про можливість переговорів з Путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має все менше шансів сісти за стіл переговорів з Україною з кожним новим воєнним злочином окупантів.

"З кожною новою Бучею, з кожним новим Маріуполем, з кожним новим містом, де десятки загиблих, випадки зґвалтувань, з кожним новим звірством зникає бажання та можливість домовлятися, як і можливість вирішення цього питання дипломатичним тоном", – каже Зеленський.

Президент також висловив упевненість, що Україна виграє війну та поверне собі всі території.

Зеленський заявив, що не має наміру йти на поступки, які допоможуть Росії "зберегти обличчя".