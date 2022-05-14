Росія відкопала "ядерну палицю": погрожують завдати удару першими

Росія знову загрожує світові ядерним ударом. Депутат Держдуми Олексій Журавльов заявив, що РФ готова першою застосувати ядерні ракети, "якщо реальна загроза існуванню країни". Про це повідомляє видання Ura.ru.

Журавльов стверджує, що вступ Фінляндії до НАТО загрожує її знищенням, а США роблять "все, щоб розпочалася Третя світова війна".

"Якщо США загрожують нашій державі, добре: ось вам "Сармат", і буде від вас ядерний попіл, якщо ви вважаєте, що Росії не повинно бути. А Фінляндія каже, що вона заразом із США. Ну, записуйтесь у чергу. Фіни взагалі мають бути вдячні Росії за державність, за те, що Фінляндія існує як країна. Ми "Сарматом" можемо бити із Сибіру, ​​і навіть Великобританію дістати. А якщо з Калінінграда... Підлітковий час гіперзвуку 200 секунд. Уперед, хлопці. У фінського кордону буде не стратегічне озброєння, а такого класу, як "Кінжал", який до Фінляндії долетить секунд 20, а може десять", — сказав він.