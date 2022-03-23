Росія відкрила антиєвропейський фронт — Подоляк про нове рішення Путіна

Подоляк прокоментував заяву Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні
Росія зробила другий крок до ескалації у відносинах із Заходом, заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Так він відреагував на рішення президента РФ Володимира Путіна перевести розрахунки за газ у рублі.
"РФ відкрила антиєвропейський фронт. Фінансовий. Путін заявив про переведення розрахунків за газ у рублі й відмову від $/€, що спровокує операційні провали, тиск на громадську думку. Це другий крок до ескалації. Перший – погрози ударами по єврологістичних центрах за допомогу Україні", — написав він.
Раніше президент РФ Володимир Путін на нараді з членами уряду Росії доручив перевести оплату за російський природний газ, що поставляється в "недружні країни", в рублі замість доларів і євро. При цьому Росія продовжить постачати газ відповідно до обсягів та цін за контрактами.
Ситуація з ресурсами РФ
- Після звинувачень у співпраці з агресором від співпраці з Росією відмовився нафтовий гігант TotalEnergies. Компанія відмовилася купувати ресурси у РФ і призупинила інвестиції в "Арктік ЗПГ 2".
- Водночас у світі продовжують зростати ціни на нафту після вторгнення Росії до України. Щодня фіксують зростання вартості на ринку, зокрема, 22 березня за барель просили 116 доларів.
- Раніше ми розповідали про нафтові компанії, які продовжують співпрацювати з Росією попри санкції. Крім представників з Азії, там є чимало європейських компаній, хоч і з російським корінням.