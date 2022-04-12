Росія планує теракти на своїй території, щоб звинуватити Україну — розвідка

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Росія планує теракти на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії – про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням та підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. Може бути завдано ракетно-бомбових ударів по місту Бєлгороду або одному з міст Криму, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

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На його думку, провальне виконання плану мобілізації в Росії змушує путінський режим пускати в дію брудні сценарії, щоб емоційно збурити російське суспільство та ще більше консолідувати його проти українців.

"Для цього вони планують вибухи в російських житлових будинках або ракетні обстріли, щоб звинуватити у них Збройні сили України та добровольчі батальйони, щоб створити емоційну картину "звірств українських націоналістів". Цілком можливо, що ці теракти будуть подані як помста українців за Бучу та Краматорськ і як виправдання жорстокості проти українського мирного населення", — сказав начальник ГУР.

Він додав, що останніми днями російська влада все активніше розганяє антиукраїнську істерію.

"У Бєлгородській та Курській областях активно риються окопи, нагнітається паніка з приводу уявного наступу українських добровольчих батальйонів та диверсійних груп", – сказав Буданов.

На його думку, дуже символічно, що правління Путіна почалося з терактів проти російських багатоквартирних будинків, які стали підставою для знищення Чечні. А тепер, схоже, воно закінчується тими самими методами.

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