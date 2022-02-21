Росія підтягнула до України 75% своїх тактичних груп — нові дані розвідки США

Росія перекинула до України практично всю свою тактичну армію / Колаж "Сьогодні"

Джерела у адміністрації США повідомили журналістам, що на кордоні з Україною зосереджено до 190 тисяч російських військових, включаючи сили так званих "Л/ДНР". Росія стягнула до сусідньої країни близько 75% усіх наявних батальйонних тактичних груп (120 із 160), 35 із 50 дивізіонів ППО, 550 винищувачів, винищувачів-бомбардувальників Су-34, штурмовиків та бомбардувальників.

Про це повідомило джерело американському телеканалу CNN.

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Що відомо

"Зосередження сил на відстані удару від України є незвичайним. І це одна з причин, через яку США вважають, що Росія готова до нападу на Україну", – розповів офіційний представник США, знайомий із даними розвідки.

За словами чиновника, 120 батальйонних тактичних груп розмістилися лише за 60 км від державного кордону України. Це трохи менше ніж половина всього особового складу російської армії.

За оцінкою розвідки Пентагону, нині сконцентровані біля України російські сили значно перевищують чисельність ЗСУ.

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