Росія підтягнула до України 75% своїх тактичних груп — нові дані розвідки США

Росія перекинула до України практично всю свою тактичну армію / Колаж "Сьогодні"
Джерела у адміністрації США повідомили журналістам, що на кордоні з Україною зосереджено до 190 тисяч російських військових, включаючи сили так званих "Л/ДНР". Росія стягнула до сусідньої країни близько 75% усіх наявних батальйонних тактичних груп (120 із 160), 35 із 50 дивізіонів ППО, 550 винищувачів, винищувачів-бомбардувальників Су-34, штурмовиків та бомбардувальників.
Про це повідомило джерело американському телеканалу CNN.
Що відомо
"Зосередження сил на відстані удару від України є незвичайним. І це одна з причин, через яку США вважають, що Росія готова до нападу на Україну", – розповів офіційний представник США, знайомий із даними розвідки.
За словами чиновника, 120 батальйонних тактичних груп розмістилися лише за 60 км від державного кордону України. Це трохи менше ніж половина всього особового складу російської армії.
За оцінкою розвідки Пентагону, нині сконцентровані біля України російські сили значно перевищують чисельність ЗСУ.
Обстановка
- Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія залишила на кордонах України мінімум 150 тисяч своїх солдатів, незважаючи на офіційні заяви Міноборони РФ про відкликання військових підрозділів до місць своєї постійної дислокації.
- Посольства США в Росії попередило про ймовірність терактів у багатолюдних місцях у великих містах Росії насамперед у Москві та Санкт-Петербурзі. Також можливі напади на кордоні з Україною.
- Під час очікуваного екстреного засідання Ради Федерації РФ, яке скликав президент Володимир Путін на 22 лютого, може бути ухвалено рішення про введення російських військ на Донбас.
- 20 лютого генеральний секретар Альянсу Йєнс Столтенберг заявив: НАТО бачить ознаки того, що Росія може розпочати повномасштабне вторгнення.