Росія поставила умови для переговорів щодо України

Один готовий і далі перемовлятися, двоє інших не знають, навіщо їм це треба / Колаж "Сьогодні"
У традиційній своїй манері Москва відповіла на ініціативу президента Франції Емманюеля Макрона провести саміт між президентами Росії та США з питань України. Загалом у Кремлі не проти, але зокрема починають висувати умови. Перші з них озвучив глава МЗС Росії Сергій Лавров, передає агентство "Інтерфакс" .
Вони чекають
"Президент Макрон, справді, у двох учорашніх недільних розмовах із президентом Путіним висловлювався на ці теми. Але президент Путін дуже чітко пояснив, і не раз пояснив, що ми не проти самітів, не проти зустрічей, але перш ніж зустрічатися, особливо в такій атмосфері, важливо зрозуміти, чим ці саміти, ці зустрічі закінчаться і який буде результат", — висловився Лавров.
"Тому домовилися лідери Росії та Франції, що західні колеги, які ініціюють такі заходи, представлять нам своє бачення їхніх можливих результатів. Ось чекаємо", — підкреслив російський чиновник.
Обстановка
- Київ має своє бачення такого саміту. Президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін нічого не вирішуватимуть по Україні без її участі. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов.
- При цьому всім відомо, що Москва наполягає, щоб українська влада обговорила надання особливого статусу Донбасу безпосередньо з представниками окупованих територій Донецької та Луганської областей.
- А поки що світ думає, як приборкати РФ, президент цієї країни Володимир Путін сьогодні, 21 лютого, збирає розширене засідання Ради безпеки РФ.
- Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Росія зараз перебуває на порозі вторгнення в Україну. На це вказують усі ознаки.