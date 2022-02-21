Росія поставила умови для переговорів щодо України

Один готовий і далі перемовлятися, двоє інших не знають, навіщо їм це треба / Колаж "Сьогодні"

У традиційній своїй манері Москва відповіла на ініціативу президента Франції Емманюеля Макрона провести саміт між президентами Росії та США з питань України. Загалом у Кремлі не проти, але зокрема починають висувати умови. Перші з них озвучив глава МЗС Росії Сергій Лавров, передає агентство "Інтерфакс" .

Вони чекають

"Президент Макрон, справді, у двох учорашніх недільних розмовах із президентом Путіним висловлювався на ці теми. Але президент Путін дуже чітко пояснив, і не раз пояснив, що ми не проти самітів, не проти зустрічей, але перш ніж зустрічатися, особливо в такій атмосфері, важливо зрозуміти, чим ці саміти, ці зустрічі закінчаться і який буде результат", — висловився Лавров.

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"Тому домовилися лідери Росії та Франції, що західні колеги, які ініціюють такі заходи, представлять нам своє бачення їхніх можливих результатів. Ось чекаємо", — підкреслив російський чиновник.

Обстановка

Київ має своє бачення такого саміту. Президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін нічого не вирішуватимуть по Україні без її участі. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

При цьому всім відомо, що Москва наполягає, щоб українська влада обговорила надання особливого статусу Донбасу безпосередньо з представниками окупованих територій Донецької та Луганської областей.

А поки що світ думає, як приборкати РФ, президент цієї країни Володимир Путін сьогодні, 21 лютого, збирає розширене засідання Ради безпеки РФ.

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Росія зараз перебуває на порозі вторгнення в Україну. На це вказують усі ознаки.