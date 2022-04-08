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Росія поскаржилася Туреччині на продаж "Байрактарів" Україні – турецький чиновник

Павло Чернишук
8 квітня, 17:51
Росіяни обурені та іноді скаржаться

Чиновник заявив, що продаж був здійснений приватною турецькою компанією. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська Федерація поскаржилася Туреччині на продаж озброєних безпілотників Bayraktar TB2 в Україні.

Про це заявив високопоставлений турецький чиновник, пише Reuters.

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"Ми вже дали відповідь"

За словами чиновника, продаж був здійснений приватною турецькою компанією, а не міждержавними угодами.

"Росіяни обурені і час від часу скаржаться на продаж дронов. Раніше скаржилися і скаржаться тепер. Але ми вже дали відповідь… що це приватні компанії, і ці закупівлі безпілотників були зроблені і до війни", – сказав чиновник.

/ Фото: Reuters

Нагадаємо, турецьке посольство в Україні повернулося до Києва. Воно відновлює роботу включно з наданням консульських послуг.

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