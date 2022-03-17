Росія погрожує ще одній країні Європи долею України

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Росія реагуватиме на можливий вступ до НАТО Боснії і Герцеговини.
Про це заявив посол РФ у Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов в інтерв'ю місцевому виданню federalna.ba та нагадав БіГ про долю України.
"Якщо вона (БіГ – ред.) вирішить стати членом чогось, це її внутрішня справа. Але інша справа – наша реакція. На прикладі України ми показали, на що розраховуємо. Якщо буде загроза, ми реагуватимемо", – наголосив російський дипломат.
Калабухов заявив, що від РФ немає жодних прямих загроз БіГ, однак є "пряма загроза із боку Заходу".
Посол зазначив, що навіть не думає, що "у якійсь фантазії, у якійсь реальності БіГ стає членом НАТО". За його словами, у країні "немає консенсусу, і БіГ не буде так просто ухвалювати рішення за цих обставин".
На заяву російського дипломата жорстко відреагував голова президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич.
"Рішуче засуджую погрози посла Російської Федерації в БіГ, які він висловив, коментуючи можливість вступу Боснії і Герцеговини до НАТО… Повідомлення російського посла про те, що реакція Росії буде, наведення прикладу України, проти якої Росія чинить агресію, однозначна, але водночас неприйнятна для Боснії і Герцеговини", – наголосив Комшич у коментарі виданню avaz.ba.
За його словами, ці заяви є загрозою для миру та стабільності на Західних Балканах.
Нагадаємо, у 2010 році Боснія і Герцеговина отримала план дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). Проте Республіка Сербська, що входить до БіГ, у 2017 році оголосила військовий нейтралітет.
Ситуація в Україні 17 березня
- Противник продовжує атакувати Україну. Станом на 17 березня ворог повною мірою не досяг жодної стратегічної мети наступальної операції.
- Українські військові збили ще два літаки російських окупантів. Було знищено штурмовик Су-25 ("Грач") та винищувач Су-35 у небі над Київщиною.
- Російські окупанти у війні проти України могли застосувати більш точні авіаційні боєприпаси, ніж планували. Проте ворог почав вдаватися до старіших і менш точних засобів враження.
- В Охтирському та Тростянецькому районах Сумської області продовжуються серйозні бої. Окуповані російськими загарбниками села потерпають від мародерства. Ворог краде та забиває худобу, а також обшукує будинки людей.