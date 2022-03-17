Росія погрожує ще одній країні Європи долею України

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Росія реагуватиме на можливий вступ до НАТО Боснії і Герцеговини.

Про це заявив посол РФ у Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов в інтерв'ю місцевому виданню federalna.ba та нагадав БіГ про долю України.

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"Якщо вона (БіГ – ред.) вирішить стати членом чогось, це її внутрішня справа. Але інша справа – наша реакція. На прикладі України ми показали, на що розраховуємо. Якщо буде загроза, ми реагуватимемо", – наголосив російський дипломат.

Калабухов заявив, що від РФ немає жодних прямих загроз БіГ, однак є "пряма загроза із боку Заходу".

Посол зазначив, що навіть не думає, що "у якійсь фантазії, у якійсь реальності БіГ стає членом НАТО". За його словами, у країні "немає консенсусу, і БіГ не буде так просто ухвалювати рішення за цих обставин".

На заяву російського дипломата жорстко відреагував голова президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич.

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"Рішуче засуджую погрози посла Російської Федерації в БіГ, які він висловив, коментуючи можливість вступу Боснії і Герцеговини до НАТО… Повідомлення російського посла про те, що реакція Росії буде, наведення прикладу України, проти якої Росія чинить агресію, однозначна, але водночас неприйнятна для Боснії і Герцеговини", – наголосив Комшич у коментарі виданню avaz.ba.

За його словами, ці заяви є загрозою для миру та стабільності на Західних Балканах.

Нагадаємо, у 2010 році Боснія і Герцеговина отримала план дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). Проте Республіка Сербська, що входить до БіГ, у 2017 році оголосила військовий нейтралітет.

Ситуація в Україні 17 березня