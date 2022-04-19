Росія розробила план військового вторгнення у Білорусь: оприлюднені секретні документи

Кремль розробив план окупації Білорусі / Фото: Колаж: Сьогодні
Українська розвідка отримала секретні документи, які свідчать, що армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь після сфальсифікованих президентських виборів 2020 року.
Про це повідомило у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.
Повідомляється, що документи свідчать про підготовку 1-ї танкової армії РФ до вторгнення та захоплення території Білорусі.
"Після фальсифікацій президентських виборів у Білорусі ЗС РФ розробили план вторгнення та придушення народних протестів. Окупація Білорусі планувалася під приводом уникнення втягування Росії "в Європейському континентальному районі у регіональну чи широкомасштабну війну з країнами-членами НАТО на Заході". Одним із доказів підготовки РФ до військової агресії проти сусідньої держави є "Легенда до задуму на перегрупування з'єднань та військових частин 1-ї танкової армії у район виконання завдання", – йдеться в повідомленні.
Українська розвідка звернулася до армії Білорусі
Головне управління розвідки Міноборони України закликало білоруських військових не брати участь в агресії РФ. У розвідці також зазначили, що мають повну інформацію про всіх білоруських військовослужбовців.
"Україна ніколи не була і не буде ворожою щодо білоруського народу. Головне управління розвідки Міністерства оборони України вкотре наголошує, що Україна ніколи не становила загрози, не планувала і надалі не планує жодних агресивних дій щодо Білорусі. Водночас військова розвідка України звертається до військовослужбовців білоруських збройних сил та закликає їх відмовитися від участі у злочинній агресії Росії проти нашої країни", – йдеться у заяві ГУР.