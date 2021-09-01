Росія забезпечить Білорусь літаками, вертольотами та засобами ППО

Лукашенко не розповів, скільки грошей виділив на закупівлю озброєння. Фото: колаж "Сьогодні"
Росія поставить до Білорусі десятки літаків, вертольотів і засоби протиповітряної оборони. Про це заявив президент Республіки Олександр Лукашенко, повідомляє БЕЛТА у вівторок, 1 вересня.
"Найближчим часом з Російської Федерації поставлять нам десятки літаків, десятки вертольотів, найважливіше озброєння ППО. Може бути, навіть C-400. Нам вони дуже потрібні, я вже про це говорив", – сказав Лукашенко.
Президент Білорусі не розповів, скільки грошей виділив з бюджету країни на закупівлю озброєння, зазначивши лише, що підписав відповідне розпорядження. Також він підкреслив, що Росія надасть "найсучасніше обладнання".
"Ми дооснастимось. Якщо ми побачимо на навчаннях (Захід-2021, – Ред.), що нам потрібно щось ще, значить, ми купимо у Російської Федерації і поставимо на озброєння", – додав Лукашенко.
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