Росія зібралася напасти на Молдову – Гончаренко

Молдова чудово знає, що собою представляє Росія / Колаж "Сьогодні"

Поступово у нашого сусіда та союзника Молдови відбуваються процеси, що нагадують сценарій, який розіграв Кремль на Донбасі перед вторгненням до України. Наразі Тираспіль звернувся до Кишинева з вимогою укласти двосторонній договір про добросусідство. Розуміючи, чим це може закінчитися, Молдова готується запровадити військовий стан.

Про це заявив народний депутат України Олексій Гончаренко на своїй сторінці у телеграмі.

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"За моєю інформацією, у Молдові 9-го березня можуть запровадити військовий стан. Президентка Молдови Майя Санду і вище керівництво Молдови мають інформацію про те, що Росія готується розпочати загарбницьку війну проти Молдови. Імовірність цього поки що низька", – повідомив Гончаренко.

У Кишиневі поки що цю інформацію не підтверджують. І навіть факт підготовки до запровадження воєнного стану не обговорюється у суспільстві.

"Тривога трохи є, тим більше ми бачимо, що відбувається в Україні. Але розуміння, навіщо Молдова Росії – ні. Формально там звичайно багато громадян РФ. Але насправді навіщо їм це? Хіба що щоб отримати сухопутний прямий коридор у Придністров'ї, де стоїть російська військова база", – розповіла "Сегодня" кишинівська журналістка Наталія Сидорова.

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